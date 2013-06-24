القبس الكويتية: ثقافة التكفير

طالب الكاتب أمين معرفي في مقاله بصحيفة القبس الكويتية رجال الدين الشرفاء بمؤازرة الدولة، وأن يقفوا سداً منيعاً بوجه بعض المروجين للمفاهيم الخاطئة والدعوات التكفيرية.

وتحدث أمين عن ظهور بعض رجال الدين وخروجهم باجتهادات وفتاوي، ما أنزل الله بها من سلطان، وهي تأتي بخلفية مرسومة من الغرب والصهيونية العالمية لتحقيق أهدافها، وهي حركات متأسلمة في خارجها ولكنها تكفيرية في باطنها وهدفها تفريق شملهم.

وقال "يكفرون كل من يخالفهم الرأي للسيطرة على المجتمع وتحويله إلى قطيع من البشر أصحاب عقول مشلولة التفكير ويساقون إلى تطبيق ما يريدون من دون تفكير بالنتائج والعواقب الوخيمة على المجتمع الإسلامي، مخالفين نهج الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الغر الميامين من دون خوف من الله، وهدفهم إقامة دولة إسلامية مزيفة ذات أجندة تكفيرية ونهب خيرات المجتمع وصبها في حساباتهم وتمويل الحركات المتأسلمة لزعزعة الأمن والأمان في أصقاع العالم الإسلامي".