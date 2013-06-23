أولاند يصل عمان

عمان ـ وصل الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الأحد إلى الأردن في زيارة عمل يجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تتناول سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وفقا لما اوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وكان الرئيس الفرنسي قد عقد خلال زيارته للدوحة، التي اختتمها الاحد، جلسة مباحثات رسمية مع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر تم خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تناول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية الراهنة لاسيما مستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

وشهد أمير قطر والرئيس الفرنسي التوقيع على اتفاقية بشأن التعاون الدبلوماسي بين حكومتي البلدين واتفاقية انشاء صندوق استثماري بين قطر القابضة وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي.

تستغرق زيارة الضيف الفرنسي في عمان يومين، ويضم الوفد الرسمي المرافق له وزراء الداخلية والدفاع والتجارة والنقل ورجال أعمال يمثلون شركات عملاقة.