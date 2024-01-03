"إهمال" قد يكون وراء تصادم طائرتين في مطار طوكيو

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، أنّ الشرطة اليابانية تحقق في ما إذا كان الإهمال من أسباب اصطدام طائرة ركاب بطائرة أخرى صغيرة في مطار "هانيدا" بالعاصمة طوكيو، وذلك في وقت بدأت فيه سلطات النقل في البلاد فحص الحطام بحثًا عن أدلة.

ونجا ركاب وطاقم الطائرة من طراز إيرباص (إيه350) التابعة للخطوط الجوية اليابانية، وعددهم 379، بعد أن اشتعلت فيها النيران في المطار مساء أمس الثلاثاء، بسبب اصطدامها عقب هبوطها بطائرة أخرى صغيرة من طراز (داش-8) تابعة لخفر السواحل.

ولقى 5 من أصل 6، هم أفراد طاقم الطائرة التابعة لخفر السواحل، حتفهم في الحادث. والطائرة وطاقمها كانوا من بين فرق الاستجابة لزلزال قوي هزَّ الساحل الغربي للبلاد.

ويقول خبراء في مجال الطيران إن عدد حوادث التصادم المماثلة على مدارج المطارات قلَّ بدرجة ملحوظة بفضل تقنيات وإجراءات التتبع الأرضي الحديثة، بعد أن كانت مشكلة سلامة متكررة في وقت من الأوقات.

وتقول السلطات اليابانية إن "سبب التصادم لم يتضح بعد".