واشنطن بوست: عودة إلى سوريا

تقول الصحيفة "توجه اللاجئون السوريون بصورة من اليأس، إلى الحافلات المغادرة الى حدود المفرق، الأردنية".

وأضافت "لكن هؤلاء اللاجئين ليسوا فارين من سوريا... بل كانوا في طريقهم الرئيسية المكتظة، التي تبتعد عن مخيم الزعتري لللاجئين، عائدين إلى قراهم في سوريا".

وتابعت الصحيفة أن الكثير من اللاجئين اتخذوا قرار العودة إلى منازلهم لأنهم كانوا يخشون أن الثوار يفقدون الزخم كل يوم، وأن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد قد تسيطر على المناطق الآمنة المتبقية على طول الحدود مع الأردن، ما يتركهم عالقين على الجانب الخطأ".