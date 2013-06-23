عمرو دياب يتحدى مليونية الإخوان

القاهرة – محمد عبد المنعم

حالة الزحف لحشود الشباب من مختلف الأعمار لحضور حفل النجم عمرو دياب، الذي أقيم بمدينة "بورتو القاهرة الجديدة" كانت محل تعليقات الكثيرين على مواقع التواصل الإجتماع ، والذين قاموا بإجراء العديد من المقارنات بين حفل دياب الذي أقيم في نفس توقيت "مليونية لا للعنف"، التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين مع بعض من تيارات الإسلام السياسي ، حيث أطلقوا على حفل دياب "مليونية الهضبة" تتحدى مليونية الإخوان للخروج من الاكتئاب والصراع السياسي .

ولم يكن توقيت إقامة حفل دياب هو التحدي الوحيد للحفل بل واجه الحفل عقبة كادت أن تتسب في إلغائه وهي قرار الشرطة المصرية بالتراجع عن تأمين الحفل، خاصة مع وجود مليونية للإخوان واعتصامات أمام منزل الرئيس محمد مرسي بالتجمع الخامس، أي بالقرب من مكان الحفل، وهو ما تغلب عليه منظم الحفل حيث استعان بشركة حراسات خاصة لتأمين جمهور الحفل .

المهم أن دياب في النهاية صعد على خشبة المسرح في تمام التاسعة والنصف مساء وسط صيحات وصرخات أكثر من 100 ألف من عشاقة الذين رددوا معه أولى أغانيه التي افتتح بها فقرته وهي "هالله هالله" لينطلق بعدها ويقدم عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة التي قدمها وتألق بها على مدى مشواره الفني الذي يقارب الـ 30 عاما من النجاح والتربع على عرش الأغنية المصرية والعربية.

حرص دياب في نهاية فقرته على شكر "شركة روتانا" و الشركة الراعية "موبينيل" واللتين اتاحتا له فرصة لقائه بجمهوره، ووعد الجميع بإحياء حفل آخر في القريب، خلال فترة الصيف عقب صدور ألبومه الجديد واستقرار الأوضاع العامة فى مصر.