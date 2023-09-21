لإهانته ناقدًا فنيًّا.. "الصحفيين المصرية" تقدّم شكوى بمصطفى قمر

وجهت نقابة الصحفيين المصريين شكوى إلى نقابة المهن التثميلية ضد الفنان مصطفى قمر، وذلك بعد الانتقادات التي وجهها الأخير إلى الناقد الفني طارق الشناوي.

وأدانت اللجنة ما صدر من مصطفى قمر سواء من تصريحات صحافية أو عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشناوي، مشددة على أن ما فعله يعدّ سبًّا وقذفًا علنيًّا يوقعه تحت طائلة القانون.

وأكدت النقابة في بيان عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أن "أي عمل فني ملكٌ للجمهور، ومن حق الناقد أن يعبّر عن رأيه فى هذا العمل، ومن واجب الفنان أن يتقبل هذا الرأى طالما كان فى إطار النقد المباح دون تجاوز أو إساءة. كما إنه من حق الناقد أن يرى العمل جيدًا، وقد يراه غير موفق، بل وقد يراه سيئًا، مادام حديثه عن العمل، وأداء العاملين فيه، وليس عن شخوصهم الحقيقية، فلا يمكن اعتبار النقد، وإن كان لاذعًا، سبًّا ولا قذفًا يعطي للفنان الحق فى التجاوز ضد الناقد أو السخرية منه".

وأعلنت عن كامل تضامنها ودعمها للناقد الشناوي، في أيّ إجراءات قانونية سيتخذها ضد الفنان "قمر".

كما طالبت نقابة المهن التمثيلية ونقابة الموسيقيين، الاضطلاع بدورها في ضبط أيّ تجاوزات تجاه النقاد والصحفيين والجمهور، والتحقيق مع المتجاوزين في إطار العلاقات الطيبة والتاريخية بين النقابات المهنية.

وكان الفنان مصطفى قمر، ادعى عبر حسابه في "فيسبوك" أن هناك بروتوكولًا جديدًا بين نقابة الصحفيين والنقابات الفنية، وذلك في تعليق على صور نشرها تجمعه برئيس النقابة الفنان أشرف زكي، حيث علق: "قريبًا بروتوكولات جديدة مع نقابة المهن التمثيلية ونقابة السينمائيين مع نقابة الصحفيين لوضع معايير لاحترام الفنان المصري وعدم المساس بحقه الأدبي وتاريخه الفني".