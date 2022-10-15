سبب ارتداء الهلال أطقم التدريبات أمام الطائي

كشفت صحيفة "الرياضية" الأسباب التي أدت إلى لجوء لاعبي نادي الهلال السعودي إلى ارتداء قمصان الإحماء السوداء في مواجهة الطائي، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، بدوري روشن السعودي.

وكشفت الصحيفة وفقا لمصادرها، أن "فريق الهلال اضطر إلى خوض مباراته أمام الطائي بأطقم التدريبات بعد أن فقد قمصانه الرسمية قبل المباراة، وأنباء عن سرقتها من حافلة النادي ظهرا".

وكانت تقارير أخرى قالت إن "المباراة تأخر انطلاقها لمدة 4 دقائق بسبب رفض المراقب الفني للمباراة لعب الهلال بالطقم البنفسجي، لذا اضطر الفريق إلى اللعب بطقم التمرين الأسود وتمت طباعة الأرقام قبل المباراة بدقائق".

وأشار الإعلامي الرياضي خالد الحصان إلى أن "حكم المباراة رفض لعب الهلال بالطقم البنفسجي بسبب تشابه الألوان مع نادي الطائي، واضطر الهلال إلى اللعب بطقم الإحماء".