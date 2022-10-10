ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي.. هالاند ينتزع الصدارة

انتزع النرويجي إرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صدارة ترتيب الحذاء الذهبي الأوروبي، الذي يمنح لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعد تسجيله الهدف الرابع في فوز فريقه على ساوثهامبتون 4-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 30 نقطة من 15 هدفا، وهو نفس عدد النقاط الذي يملكه مواطنه النرويجي أماهل بيليغرينو، مهاجم فريق بودو غليمت، لكن الدوري النرويجي شارف على النهاية ويتبقى فيه 5 جولات فقط.

ويحتل المركز الثالث السويدي أليكساندر جيريمجيف، مهاجم فريق هاكن السويدي، برصيد 21 نقطة من 21 هدفا.

ويتفوق إيرلينغ هالاند، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، على هدافي الدوريات الخمس الكبرى، حيث يملك البولندي روبيرت ليفاندوفسكي هداف الدوري الإسباني ومهاجم برشلونة 18 نقطة من 9 أهداف.

ويملك الثلاثي الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار، مهاجما باريس سان جيرمان، والنيجيري بيريم موفي، مهاجم لوريان، متصدر هدافي الدوري الفرنسي، والألماني نيكلاس فولكروغ مهاجم بريمن متصدر هدافي الدوري الألماني، 16 نقطة من 8 أهداف.

ويعتبر هدافو الدوريات الخمسة أبرز المتنافسين على جائزة الحذاء الذهبي بحكم طريقة توزيع النقاط في المنافسة، حيث يحصلون على النقاط من خلال ضرب عدد أهدافهم في 2.

أرقام مميزة لهالاند

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل هالاند 15 هدفًا وهو نفس عدد الأهداف الذى سجله أفضل هداف لمانشستر سيتي الموسم الماضي بأكمله.

وأضافت الشبكة أن هالاند أصبح ثاني لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية مع الفريق بعد سيرجيو أغويرو، خلال الفترة من مايو حتى سبتمبر 2019.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات فقد ذكرت أن هالاند سجل 20 هدفًا أو أكثر خلال 4 مواسم على التوالي، بواقع 44 هدفًا خلال 40 مباراة في 2019، 41 هدفًا خلال 41 مباراة عام 2020، 29 هدفًا خلال 30 مباراة عام 2021، و20 هدفًا خلال 13 مباراة في عام 2022.

ويتفوق هالاند تهديفيا حتى الآن على 13 فريقا بالمسابقة الإنجليزية الموسم الجاري على رأسها تشيلسي ومانشستر يونايتد، وذلك بعد مرور 9 جولات.