بعد هدف هاري كين الملغى.. مخاوف من عزوف الجماهير عن الحضور للملاعب بسبب الـVAR

أصبح نظام حكم الفيديو المساعد (الـvar) في مرمى النيران مجددا بعد قرار مثير للجدل بإلغاء هدف هاري كين الذي كان سيمنح توتنهام هوتسبير الفوز في الدقيقة الأخيرة في مباراة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ يرى لاعبون ومحللون أن النظام يقتل إثارة اللعبة.

وسجل كين هدفا من مدى قريب في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أمام سبورتنغ، لكن الاحتفالات العارمة في الاستاد تحولت إلى صمت رهيب بعد مراجعة حكم الفيديو التي استغرقت بضع دقائق قبل إلغاء الهدف.

وقال جلين هودل أسطورة توتنهام لمحطة (بي.تي سبورت) إن اللاعبين قد يتوقفون عن الاحتفال بالأهداف بسبب الشكوك.

وأضاف "لا أريد أن أرى هذا في اللعبة، سيتوقف المشجعون عن الحضور إلى الاستاد، سيشاهدون المباريات أكثر عبر التلفزيون.

"لا نريد ذلك لأننا نحب الأجواء، تحتفل الجماهير في الملعب، لكن‭ ‬إلى متى تنتظر لحين التأكد. أربع دقائق؟