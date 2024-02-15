قتله مجهولون.. من هو البلوغر العراقي "سمسم"؟

كشف مصدر مقرب من البلوغر العراقي، المعروف باسم (سمسم)، تفاصيل عملية قتله طعنًا بالسكين، على يد مجهولين، فجر اليوم الخميس، في محافظة الديوانية جنوب العراق.

وقال المصدر لـ"إرم نيوز"، إنّ "(سمسم) يعيش منذ أكثر من 8 سنوات في تركيا نتيجة التضييق عليه في العراق، وقد عاد إلى العراق قبل يومين من مقتله عبر أربيل وانتقل بعدها إلى بغداد، ثم إلى الديوانية حيث يقيم أهله، وبعد وصوله بساعات قليلة، قتِل على يد مجهولين".

ويبلغ "سمسم"، 28 عامًا من عمره، وسبق أن تلقى رسائل تهديد كثيرة خلال الفترة الماضية من قبل أشخاص مجهولين، يحذرونه من مغبة العودة إلى العراق، لافتًا إلى أن هذه التهديدات كانت سببًا في بقاء البلوغر المعروف طوال السنوات الماضية في تركيا.

وأضاف أنّ "البلوغر العراقي عاد فقط لرغبته في لقاء أهله، مقررًا أن تكون زيارته محدودة وقصيرة جدًّا لا تتجاوز اليومين، كما تكتم بشكل كبير على هذه الزيارة، ولم يبلغ بها حتى المقرّبين منه، إلا أنّ مصيره انتهى بالقتل.