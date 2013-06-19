كوريا الجنوبية تبحث عن بديل لمدربها

سول- أكد اتحاد كوريا الجنوبية رحيل المدرب تشوي كانغ هي عن المنتخب الوطني الأول للبلاد وانه بدأ البحث عن بديل لقيادة الفريق في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014 في البرازيل.

وتأهلت كوريا الجنوبية إلى كأس العالم للمرة الثامنة على التوالي بعدما احتلت المركز الثاني في المجموعة الأولى من المرحلة الختامية للتصفيات الأسيوية لكن صعودها جاء بفارق الأهداف عن اوزبكستان عقب الهزيمة 1-صفر على أرضها امام إيران الثلاثاء الماضي.

وتولى تشوي المسؤولية في ديسمبر كانون الأول 2011 وأكد في ذلك الوقت ان مهمته الوحيدة هي الوصول بالفريق إلى النهائيات في البرازيل وانه سيرحل بنهاية التصفيات.

وكانت هناك فرصة ضئيلة من أجل مطالبته بالعدول عن رأيه بعد ختام ضعيف للفريق في مشوار التصفيات عقب هزيمة كوريا الجنوبية مرتين أمام ايران وتعادلها مع لبنان وفوزها بصعوبة على قطر واوزبكستان.

وقال اتحاد كوريا الجنوبية في بيان "قرر اتحاد كوريا الجنوبية قبول رغبة تشوي في الإستقالة مع نهاية عقده بعدما أكمل صعود الفريق إلى نهائيات كأس العالم 2014 في البرازيل. نشكره على مجهوداته ونتمنى له كل الخير."

وذكرت وسائل اعلام محلية ان هونغ ميونغ بو القائد السابق لمنتخب كوريا الجنوبية ضمن المرشحين لخلافة تشوي.

وتولى هونغ تدريب المنتخب الاولمبي لكوريا الجنوبية وقاد للحصول على الميدالية البرونزية في دورة لندن العام الماضي.

كما ساهم هونج في حصول كوريا الجنوبية على المركز الرابع في كأس العالم 2002 تحت قيادة المدرب الهولندي جوس هيدينك.