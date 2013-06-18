عمرو زكي إلى السالمية الكويتي

الكويت- سيستأنف المهاجم المصري عمرو زكي مشواره في كرة القدم المتوقف منذ أشهر في الكويت بعدما أعلن نادي السالمية ضم اللاعب كثير التنقلات بعقد لعام واحد الثلاثاء.

ونقل موقع السالمية على الإنترنت عن جاسم الهويدي مدير الكرة بالنادي قوله إن زكي البالغ من العمر 30 عاما سيقدم لوسائل الإعلام قريبا بعدما يخضع لفحص طبي.

ولم يلعب زكي الذي قضى نصف موسم رائعاً مع ويغان اثليتيك في الدوري الانكليزي الممتاز في 2009 لأي ناد منذ انفصل عن إلازيغسبور التركي في نهاية العام الماضي.

وتعثرت مسيرة زكي المولود في المنصورة منذ انتهت شهوره الرائعة في ويغان حيث سجل عشرة أهداف قبل أن يعود للزمالك بطل افريقيا السابق.

وأعير زكي الذي لم يلعب لمنتخب مصر منذ مطلع هذا العام مرة أخرى إلى هال سيتي في انكلترا ثم عاد للزمالك قبل أن ينتقل إلى تركيا حيث قضى أقل من موسم.

وأنهى السالمية الموسم الماضي في المركز قبل الأخير وفي الموسم المقبل سينافس ضمن النظام الجديد للمسابقة التي ستضم 14 فريقا بعد دمج مسابقتي الدوري الممتاز والدرجة الأولى.