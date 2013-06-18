انتحاري يقتل سبعة على الأقل في بغداد

بغداد - قالت الشرطة العراقية إن انتحارياً فجّر نفسه داخل مسجد للشيعة في بغداد، اليوم، وقتل سبعة مصلين على الأقل، فيما أصيب أكثر من 20 آخرين في الهجوم.

وسيذكي الهجوم مخاوف انزلاق العراق إلى صراع بين السنة والشيعة في الوقت الذي يتعرض فيه التوازن الطائفي الدقيق في البلاد لضغوط جرّاء الصراع الدائر في سوريا المجاورة.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من ألف شخص قتلوا في هجمات لمسلحين بالعراق في أيار/مايو، ما يجعله أدمى شهر منذ ذروة الصراع الطائفي في 2006-2007.

وقال فرات فالح، وهو رجل شرطة كان قريبا من مكان الانفجار: "فجر الانتحاري نفسه بين المصلين الذين كانوا يتجمعون بعد الآذان."