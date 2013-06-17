اليمن يتلقى قرضاً بـ 144 مليون دولار

قال صندوق النقد العربي اليوم الاثنين إنه سيقرض اليمن 144 مليون دولار هذا العام لمساعدته في برنامجه للإصلاح المالي.

ويعاني الاقتصاد نتيجة للاضطرابات السياسية والهجمات على المنشآت النفطية التي تحرم الحكومة من إيرادات مهمة.

وقال الصندوق في بيان إن القرض سيدعم مجموعة من الإصلاحات بدأت عام 2012 وتهدف إلى تحقيق الاستقرار لاقتصاد اليمن وتحسين مستوى المعيشة وإعادة هيكلة الإدارات الحكومية وخدماتها.

وتم التصديق على الدفعة الأولى من القرض وقيمتها 96 مليون دولار أمس الاحد وسيتم تقديم دفعة ثانية في وقت لاحق.

وقال البيان إنه بهذا يرتفع إجمالي دعم الصندوق لليمن إلى 1.1 مليار دولار في العامين الأخيرين.

ويعيش ثلث سكان اليمن بأقل من دولارين في اليوم وتبلغ نسبة التضخم 14 بالمئة في حين تبلغ نسبة البطالة 35 بالمئة تقريبا.

وتواجه صنعاء جماعات إسلامية مرتبطة بتنظيم القاعدة وحركة انفصالية في الجنوب.

وفي العام الماضي تعهدت دول الخليج وحكومات غربية ومانحون آخرون بتقديم مساعدات قيمتها 7.9 مليار دولار على مدى عدة أعوام لليمن وإن كان لم يصله منها إلا جزء صغير.

ويأمل صندوق النقد الدولي في التوصل لاتفاق مع اليمن على قرض جديد أطول مدى بنهاية 2013 إلى جانب المساعدات المقدمة من المانحين الدوليين.