واشنطن بوست: تونس تقود مرة أخرى

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تسلط الصحيفة الأميركية الضوء على تونس، وتقول إنه بعد نحو عامين ونصف من انطلاق ثورة ملتهبة في جميع أنحاء العالم العربي مهدها تونس، انتقل التونسيون إلى الفصل التالي، وهو صراع سياسي بين الأصولية الإسلامية، والنهج المتوسطي من الإسلام الذي تميزت به أمتهم منذ 57 سنة كدولة مستقلة.