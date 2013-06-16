نوال من الغناء إلى التقديم

بيروت - مفاوضات سرية تجري بين النجمة نوال الزغبي وإدارة تلفزيون الـ mbc للتحضير لإطلالتها في برنامج فني ضخم تقوم بتقديمه بنفسها وتكرم فيه عمالقة الفن العربي من خلال استضافتها لمجموعة من النجوم في كل حلقة. البرنامج الذي سيأتي بأسلوب جديد وإطار مختلفة عن البرنامج الفنية التي اعتدنا عليها، جعل الزغبي شديدة الحماس للفكرة ودفعها للموافقة عليها وبالتالي بدأ بتصويره قريباً.

يذكر أن الزغبي تتحضر للمشاركة لعدد من المهرجانات والحفلات هذا الصيف في عدد من البلدان العربية، وكانت قد صورت منذ فترة كليب أغنية جديدة لكن للآن لم يعرف متى سيبدأ به.