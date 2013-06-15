بنكان مصريان ينذران أحمد بهجت

القاهرة – محمد عز الدين

أكد عماد فصيح، المستشار القانوني لبنكي الأهلي المصري ومصر أن الوحدات السكنية الـ22 والتي أعلن رجل الأعمال أحمد بهجت عن اعتزامه بيعهما بمزاد علني في 17 و19 يونيو الجاري، مملوكة للشركة العالمية للالكترونيات "جولدي" والمملوكة بنسبة 49% للبنوك الدائنة الأهلي المصري ومصر.

وأضاف فصيح أن رجل الأعمال "أحمد بهجت" حاول أخذ موافقة مجلس الادارة والجمعية العمومية بشأن بيع 22 شقة غير أن طلبه قوبل بالرفض مما دفعه للذهاب الي بيع هذه الشقق منفرداً، مشيراً إلى أنه ولابد أخذ موافقة البنوك الدائنة أولاً، نظراً لأن مديونية بهجت تبلغ 450 مليون جنيه، وبالرغم من أن بهجت قام بالإعلان عن المزاد بصحيفة "الأهرام".

وقال "فصيح" أنه قام بإنذار اتحاد الخبراء المثمنين لوقف المزاد لعدم قانونيته، آخذاً في الاعتبار أن هذه الشقق تعد ملكية عامة لا يجوز التصرف فيها دون الرجوع للقواعد المنظمة، والتى تقتضي مراجعة بنكى "الأهلي" و"مصر" المالكان لحصة 49% في مشروعات الشركة محل الموضوع.

وقال مصطفى الحبشي، أحد أعضاء اتحاد الخبراء المثمنين بأن الوحدات المعروضة للبيع بالمزاد العلني يومي 17 و19 يونيه الجاري هى وحدات ملكية خاصة لرجل الأعمال أحمد بهجت، وليس لها علاقة بمجموعة شركات "جولدى" من قريب أو بعيد.

وقال مصدر مسؤول بمجموعة دريم أن ما يخص الشركة العالمية من وحدات سكنية وإدارية وعددها 22 وحدة تم تجنيبها منذ شهر، بناءً على رغبة البنكين، والوحدات السكنية التي مازالت معروضة بالمزاد هى ملكية خالصة برجل الأعمال الدكتور أحمد بهجت، وليس لها أية صلة بالشركة العالمية من قريب أو بعيد.

يذكر أن مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي قد أصدرفي العام الماضى حكماً لصالح "البنك الأهلى المصري" و"بنك مصر" ضد الدكتور أحمد بهجت فتوح عن نفسه وبصفته وكيلاً عن أولاده ورئيساً لمجموعة شركات "دريم لاند"، وهذا الحكم يقضي بإتمام صفقة بيع العديد من الأصول والعقارات لصالح الشركة "المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار"، وذلك نظير ثمن قدره 3.238 مليار جنيه ، تم سداده بالكامل للوفاء بديون البنكين.

وتشمل هذه الأصول عقارات متنوعة في مقدمتها كامل الأراضي والمباني والمرافق لكل من فندقى هيلتون دريم وشيراتون دريم، إلى جانب جميع مرافق وأراض ومكونات "دريم لاند الملاهي وبهجت ستورز وسينما دريم لاند، إضافة إلى بعض الأراضي والعقارات والمكونات الخدمية الترفيهية الأخرى، بإجمالى مسطحات أراضى تزيد على 800 فدان.