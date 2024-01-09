محمد الترك يشن هجوما حادا على دنيا بطمة

خرج المنتج البحريني، محمد الترك، طليق الفنانة المغربية، دنيا بطمة، عن صمته بعد تصريحات طليقته واتهامها له بأنه طرف في المؤامرة "المحبوكة" التي تعرَّضت لها في قضية "حمزة من بيبي".

ووجَّه المنتج البحريني، في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، كلامًا مباشرًا وقاسيًا، مؤكدًا أنه صبر لمدة 9 سنوات على "قرف" الفنانة بطمة، و"سخافتها" و"ثقل دمها وعائلتها"، على حد تعبيره.

ونفى الترك ما تدعيه طليقته بطمة من أن يكون باع أخبارها وأسرارها وأنه يتجسس عليها وينقل لخصومها كل تحركاتها وما يقع في منزلها.