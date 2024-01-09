محمد الترك يشن هجوما حادا على دنيا بطمة
خرج المنتج البحريني، محمد الترك، طليق الفنانة المغربية، دنيا بطمة، عن صمته بعد تصريحات طليقته واتهامها له بأنه طرف في المؤامرة "المحبوكة" التي تعرَّضت لها في قضية "حمزة من بيبي".
ووجَّه المنتج البحريني، في بث مباشر عبر منصة "تيك توك"، كلامًا مباشرًا وقاسيًا، مؤكدًا أنه صبر لمدة 9 سنوات على "قرف" الفنانة بطمة، و"سخافتها" و"ثقل دمها وعائلتها"، على حد تعبيره.
ونفى الترك ما تدعيه طليقته بطمة من أن يكون باع أخبارها وأسرارها وأنه يتجسس عليها وينقل لخصومها كل تحركاتها وما يقع في منزلها.
وكشف المنتج البحريني بأنّ طليقته دنيا بطمة حرمته من ابنتيه لسنة ونصف السنة، لافتًا إلى أنهما ليستا في قائمة اهتمام دنيا بطمة أصلًا، ولا تلتقي بهما سوى مرة في الشهر لانشغالها بحفلاتها، وتتكفل خالة دنيا بطمة بتربيتهما في مدينة الدار البيضاء، متوعدًا بأن يسترجع حضانتهما قريبًا.
واعتبر الترك أن الدموع التي ذرفتها دنيا بطمة مؤخرًا "مجرد تمثيل ودموع مزيفة لا يصدقها سوى عائلتها"، مضيفًا أنه عرّفها على أمراء وشعراء وأناس لهم قيمة، على حد قوله.
وكانت الفنانة دنيا بطمة خرجت في بث مباشر وبكت بحرقة طالبة العفو من الملك المغربي، محمد السادس، مؤكدة تعرضها "لمؤامرة" من عصابة كبيرة.