7 نصائح تحفظ نضارة بشرتكِ في رمضان

يعد الحفاظ على الصحة العامة، بما في ذلك العناية بالبشرة، أمرًا حيويًا، في شهر رمضان، خاصة مع اقتراب عيد الفطر.

وبحسب تقرير نشره موقع "news9live"، هناك 7 نصائح من الخبراء للعناية بالبشرة لضمان بقائها رطبة ومغذية ومشرقة طوال الشهر الكريم.

إعطاء الأولوية للترطيب

على الرغم من الامتناع عن شرب الماء خلال ساعات النهار، فمن المهم تحسين مستوى الترطيب قبل شروق الشمس وبعد غروب الشمس. لذا، ينصح الخبراء باستهلاك كمية وفيرة من الماء والمرق الصافي والفواكه والخضراوات المرطبة مثل البطيخ والخيار لتجديد مستويات الرطوبة، ومكافحة بهتان الجلد الناجم عن الجفاف.

تناول الوجبات المغذية

ينصح الخبراء بتناول وجبات متوازنة وغنية بالعناصر الغذائية أثناء السحور والإفطار، مع تضمين مصادر البروتين مثل اللحوم الخالية من الدهون والأسماك والبيض لإصلاح الخلايا والطاقة المستدامة. كما أن دمج الدهون الصحية من المكسرات والبذور والأفوكادو، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، يضمن تناول غذائي شامل يدعم صحة الجلد.

إعطاء الأولوية للنوم المريح

وسط أنماط النوم المختلفة خلال شهر رمضان، ينصح الخبراء بإعطاء الأولوية للراحة الكافية، بهدف الحصول على 7-8 ساعات من النوم، إذ إنّ النوم الجيد مهم لتجديد خلايا الجلد والصحة العامة، مما يساهم بتجديد البشرة وتعزيز الحيوية.

اعتماد نظام لطيف للعناية بالبشرة

إنّ اتباع روتين بسيط وفعال للعناية بالبشرة، يتكون من منظف لطيف لإزالة الشوائب دون تجريد الزيوت الطبيعية، مهم للحفاظ على نضارة البشرة، متبوعًا بمرطب وربما قناع مرطب للوجه 1-2 مرات أسبوعيًا لمزيد من التغذية والتجديد.

تجنب المنتجات القاسية

خلال فترات الصيام، قد يصبح الجلد أكثر حساسية. وبالتالي، يُنصح بتجنب الفرك القاسي، والتقشير الكيميائي، والأدوية القابضة للتجفيف، واختيار منتجات العناية بالبشرة اللطيفة والمغذية التي تعزز صحة البشرة دون التسبب في تهيجها.

استخدام معززات الجمال الطبيعي

تحتوي هذه المعززات على مكونات طبيعية مثل العسل، المشهور بخصائصه المرطبة، لجذب الرطوبة والحفاظ عليها في الجلد. وبالمثل، يوفر ماء الورد خصائص قابضة خفيفة وتأثيرات مهدئة، مما يساهم بتجديد البشرة وتنشيطها.

اختيار منتجات التجميل بحكمة

إنّ اختيار منتجات التجميل الخالية من الزيوت خلال شهر رمضان مهم لمكافحة الزيوت المحتملة. ومن الممكن استخدام أوراق التنشيف طوال اليوم للتحكم في اللمعان الزائد، بالإضافة إلى رشة خفيفة من البودرة المعدنية لتوحيد لون البشرة دون أن تبدو ثقيلة أو متكتلة.

من خلال دمج نصائح الخبراء للعناية بالبشرة واحتضان الجوانب الإيجابية لشهر رمضان، يمكن الحفاظ على الصحة والحيوية طوال الشهر الكريم.