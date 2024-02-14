فنان يهدد بتخريب لوحات عالمية إن مات أسانج في السجن

هدد الفنان المقيم في فرنسا، أندريه مولودكين، بتدمير ما يقرب من 20 لوحة لفنانين مشهورين عالميًّا، بما في ذلك لبيكاسو ورامبرانت ووارهول، إذا مات مؤسس موقع "ويكيليكس" الفضائحي، جوليان أسانج، في السجن.

وأطلق هذا الفنان تهديده الداعم لأسانج يوم 13 فبراير في حديث لقناة "سكاي نيوز" البريطانية، قبيل جلسات الاستماع النهائية بشأن تسليم مؤسس "ويكيليكس" من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة المقرر عقدها في الفترة من 20 إلى 21 فبراير الجاري.

وذكرت القناة، اليوم الأربعاء: "يقول أندريه مولودكين إنه جمع 16 عملاً فنيًّا - تقدر قيمتها بأكثر من 45 مليون دولار (42.77 مليون جنيه إسترليني) - في خزانة تزن 29 طنًّا تحتوي على مادة "شديدة الاشتعال".

بالإضافة إلى ذلك، وضع جهازًا خاصًّا مزودًا بمؤقت في الخزنة، حيث يمكن من خلاله بدء تفاعل كيميائي وتدمير الروائع الموجودة بالداخل. ويذكر أن مولودكين أطلق على تهديده اسم "مفتاح الرجل الميت".