الصقر يجدد للزمالك بعد جلسته مع عباس

القاهرة (خاص)

وافق أحمد حسن كابتن منتخب مصر وصانع ألعاب نادي الزمالك على التجديد للفريق الأبيض لمدة موسم عقب انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد الجلسة التي عقدها مع ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك بمكتبه الخاص.

وقد تنازل الصقر أحمد حسن عن مستحقاته المالية المتأخرة عن الموسم الماضي المتمثلة فى نسبة الـ25% من قيمة عقده، وقرر التجديد بعد الاتفاق على حصوله على مقدم التعاقد بالإضافة إلى موافقته على جدولة مستحقات الموسم الجديد.

وشهدت الجلسة توضيح ممدوح عباس للظروف المالية الصعبة التي يمر بها النادي، وأكد له أن المجلس ينتظر حل تلك الأزمة المالية من خلال تسويق مجموعة كبيرة من البوتيكات حول سور النادي بالإضافة إلى سداد الأعضاء للاشتراكات السنوية خلال الشهر القادم لينهي كافة الأزمات المالية للفريق فى الوقت القريب.

وفي المقابل قام أحمد حسن بتوضيح كافة المشاكل التي تواجه اللاعبين فى الفريق، وطلب من عباس ضرورة حل تلك المشاكل من أجل الحفاظ على شكل الفريق الذي ظهر عليه خلال الموسم الحالي للحصول على بطولة.

وفي النهاية شكر عباس الصقر على موقفه النبيل بالتنازل عن المستحقات المتأخرة ومراعاته لظروف النادي فى مثل هذا التوقيت الصعب الذي تمر بها الأندية المصرية جميعاً.