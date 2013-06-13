الألماني شورله ينتقل إلى تشيلسي

ليفركوزن - قال نادي باير ليفركوزن المنافس في دوري الدرجة الأولى الالماني لكرة القدم الخميس أنه تعاقد مع المهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب هامبورغ وأنه وافق على بيع جناحه الألماني الدولي اندريه شورله إلى تشيلسي الانكليزي.

وارتبط سون (20 عاما) بعقد لمدة خمس سنوات مع ليفركوزن ما يمهد الطريق أمام رحيل شورله.

وقال فولفغانغ هولزهاوزر رئيس النادي "أوضحنا منذ البداية أن انتقال شورله إلى تشيلسي لن يتم إلا في حالة توفر البديل.. وهو ما تحقق بالتعاقد مع سون هيونغ مين".

وقال هولزهاوزر أن ناديه وتشيلسي توصلا لاتفاق مبدئي على صفقة شورله (22 عاما) الذي سيخضع للفحص الطبي قبل انضمامه رسميا إلى النادي اللندني.

وأحرز شورله 11 هدفا في دوري ألمانيا في الموسم المنتهي في حين أن سون أحرز لهامبورغ 12 هدفا في نفس البطولة.

واحتل ليفركوزن المركز الثالث بين فرق دوري ألمانيا في نهاية الموسم وتأهل لدوري أبطال أوروبا في حين احتل هامبورغ المركز السابع.