وحيد حامد يتوقع هروب مرسي يوم 30 يونيو

القاهرة - محمد عبد الحميد

شن الكاتب والسيناريست وحيد حامد، هجوما لاذعا ضد الرئيس المصري محمد مرسي، واصفا إياه بالرجل غير المؤهل لقيادة مصر، وأنه عمل منذ قدومه للحكم قائم على خدمة جماعة الإخوان وليس مصالح شعب مصر بعد ما أخرج الإرهابيين من السجون بقرارات جمهورية فزعزعوا أمن سيناء .

وتوقع وحيد خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "ممكن" على قناة cbc أن يهرب مرسي من مصر حال نجاح ثورة 30 يونيو، وكذلك المرشد والشاطر"، كما توقع وحيد حامد أن يتولى الفريق عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ، إدارة شئون البلاد لفترة محدودة عقب هروب مرسي وإخوانه من مصر.

وحرص وحيد حامد أن ينتقد بشدة تصريحات القيادي الإخواني عصام العريان، التي وصف المثقفين فيها بأنهم فئة ضالة، قائلا: "كيف يتم مهاجمة بهاء طاهر، وصنع الله إبراهيم ، وجمال الغيطاني، وإبراهيم عبد المجيد وتابع مخاطبا العريان: "من أنت يا عصام لكي تهاجمهم ، لازم نسمعك كلمة الرئيس الراحل أنور السادات "أقف مكانك يا ولد" ، فلا تكن أكثر عريا! وحرص وحيد حامد أن يصف الدكتور محمد البرادعي بأنه سياسي من طراز رومانسي وقال : الرومانسيين دوما يخسرون في أي معركة سياسية ، فلا مكان للرومانسية والأحلام في دنيا السياسية !.

ووجه حامد نصيحة إلى حمدين صباحي القيادي في جبهة الإنقاذ قائلا: "حمدين يحب التمثيل طيلة عمره ، وحان الوقت لأن يعود ليدرس في معهد التمثيل " .

على جانب آخر أشاد وحيد حامد بالفريق أحمد شفيق قائلا : "أعطيت صوتي في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية للسيد عمرو موسى ، وفى جولة الإعادة صوت للفريق شفيق لقناعتي بأنه يعمل لصالح مصر" ، وأردف قائلا نحن ظلمنا الفريق أحمد شفيق، فقد تقلد منصب رئيس الوزراء في فترة حرجة عقب الثورة، ولو لم يأت رئيسا للوزراء وقت الثورة كانت حياته ستتغير للأفضل وسيعيش في هدوء ، فهو كان يعمل لصالح الوطن ولم يعمل أبدا لخدمة مبارك ونظامه ، مختتما كلامه قائلا : "أتمنى أن يأتي للوطن وأن يرد له اعتباره في الفترة القادمة".