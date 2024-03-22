السعودية تعتزم بناء أول متنزه قائم على "دراغون بول" في العالم

أعلنت شركة القدية للاستثمار السعودية، اليوم الجمعة، أنه سيتم بناء أول متنزه ترفيهي في العالم قائم على فكرة سلسلة القصص المصورة والأفلام وألعاب الفيديو "دراغون بول" في السعودية.

ووفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء، قالت الشركة في بيان صحفي إنّ المتنزه، الذي يتمحور حول عالم شخصية لاعب الفنون القتالية جوكو الخيالية وأصدقائها، سيكون جزءًا من مشروع القدية للاستثمار بالقرب من الرياض.

وسيضم المشروع المقام على مساحة 500 ألف متر مربع مساحات للتجول ومناطق جذب في 7 مناطق مستوحاة من سلسلة "دراغون بول" إلى جانب فنادق ومطاعم.

وبدأ نشر قصص سلسلة "دراغون بول" بمجلة "ويكلي شونن جامب" اليابانية المصورة، في العام 1984، قبل أن تتحول إلى أفلام وألعاب فيديو ومسلسلات تلفزيونية يتم توزيعها في أكثر من 80 دولة.

وتوفي مؤلفها أكيرا تورياما، وهو مؤلف لقصص المانغا اليابانية المصورة، عن عمر ناهز 68 عامًا، في وقت سابق من الشهر الجاري، مما دفع جمهور المعجبين في أنحاء العالم إلى توديعه بمراسم تأبين ونصب تذكارية.

وتتضمن مساعي السعودية لتنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط والغاز إنشاء عدد من المشاريع الترفيهية الضخمة. ويجري بناء مشروع القدية على موقع تزيد مساحته على مثلي مساحة عالم ديزني في ولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المقرر أن يضم أيضًا مدينة ملاهي لسيكس فلاجز.