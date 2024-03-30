سلمى أبو ضيف لـ"إرم نيوز": "أعلى نسبة مشاهدة"‎ تناول سلبيات مواقع التواصل

حازت الفنانة المصرية سلمى أبو ضيف على إشادة النقاد والجمهور بسبب مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة"، الذي انتهى عرضه قبل أيام، والتي قدمت خلاله دور البطولة، وذلك لبراعتها في تجسيد شخصية الفتاة البسيطة التي تذوقت طعم الشهرة والأموال بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحول إلى مشهورة.

وعن ردود الأفعال التي تلقتها، قالت أبو ضيف في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": في الحقيقة سعيدة للغاية بردود الأفعال عن المسلسل ككل، كما أنني سعيدة بأننا قدمنا عملا أسعد الجمهور، وسلط الضوء على قضية هامة".

ولفتت سلمى أن المسلسل تناول هوس الفتيات بمواقع التواصل الاجتماعي، والاستخدام الخاطئ لها من خلال شيماء الفتاة البسيطة التي تسكن بمنطقة "الحطابة" ـ أحد الأحياء الشعبية الفقيرة في مصرـ والتي تعاني من الفقر، وتواجهها المشاكل من كل جهة، بسبب مرض والدتها، ومعاناة شقيقتها الكبرى من زوجها، وقلة حيلة والدها الذي يعمل في مهنة بسيطة لا تكفي لسد حاجاتهم.

ونفت سلمى إن كان المسلسل يحاكي شخصية بعينها كما تم تداوله، مؤكدة: "المسلسل يتحدث عن قضية موجودة بكثرة خلال السنوات الماضية، وليس شخص بعينه، فشيماء التي قادتها الصدفة إلى التعرف على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصبح مشهورة صدفة، ثم يتم استغلالها ممن حولها لجني الأموال هي شخصية ملموسة وموجودة".

وبسؤالها عن تعرضها لانتقادات بسبب طريقة كلامها في المسلسل، أجابت: "الانتقادات كانت في بداية المسلسل فقط، ولكن بعد عرض 5 حلقات تقريبا تحولت الانتقادات لإشادات وهذا أسعدني للغاية، وتعلمت طريقة الكلام من فتاة شعبية، كنت أذهب إليها وأتحدث معها بالساعات حتى تعلمت طريقة كلامها".

وعن ظهورها دون مساحيق التجميل وإن كان هذا أزعجها، أجابت: "نهائي، هذا الأمر لا يعنيني، المهم أن يتم تقديم الشخصية بشكل حقيقي يصدّقه الجمهور، وهذه ليست المرة الأولى التي أظهر فيها دون مكياج، وهذا كان بطلب من المخرجة، حتى يصدّق الجمهور الشخصية، خاصة وأننا صورنا في أماكن حقيقية وليس ديكورات تصوير".