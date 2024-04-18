سجن مؤثر روسي قتل طفله الرضيع بـ"تجاربه" ليجعله "سوبرمان"

تسبب هوس مؤثر روسي بشخصية "سوبرمان" إلى وفاة ابنه الرضيع، البالغ من العمر شهرا واحدا فقط، بعد أن "أطعمه ضوء الشمس بدلا من الطعام".

ووفق موقع "ذا تايم أوف إنديا" الإخباري، كان مكسيم ليوتي يريد لطفله أن يصبح "سوبرمان"، فأخضعه إلى نظام نباتي صارم يتضمن أطعمة مثل التوت، التي زعم أنها تعزز الصحة الروحية للجسم، لكن الطفل لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في طريقه إلى المستشفى بسبب الالتهاب الرئوي والهزال.

وأصدر القضاء البريطاني حكما بسجن ليوتي 8 سنوات؛ بتهمة التسبب المتعمد في أذى جسدي خطير، بعد أن قام بإجراء تجارب على طفله.

وأقدم ليوتي على اتباع طرق في الطب التقليدي، ونقع ابنه في الماء البارد بحجة تقويته، وطلب من الناس اتباع هذه الطريقة على اعتبارها "المثالية".

وقالت ابنة عم زوجة المتهم، إنه لم يسمح لها بإرضاع الطفل، بحجة أن الشمس كافية لتغذيته، متسائلة بدهشة في المحكمة: "كيف يمكن تغذية الطفل بأشعة الشمس؟ الطفل يحتاج إلى حليب أمه".

وأراد المتهم في البداية إلصاق اللوم بزوجته، زاعما أن نقص الحديد لديها أدى إلى وفاة طفله، لكنه أقر في النهاية بجريمته.

وشدد ليوتي في المحكمة على أن ما حدث "مجرد إهمال" من جانبه، ولم يكن في نيته إيذاء ابنه، مؤكدا أنه "نادم بشدة على ما فعله".