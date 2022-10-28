تقارير: تشيلسي ونيوكاسل يستعدان للانقضاض على هازارد في الميركاتو الشتوي

أشارت تقارير صحفية إلى أن تشيلسي ونيوكاسل يونايتد مستعدان للانقضاض على إيدن هازارد لاعب وسط ريال مدريد، البالغ عمره 31 عاما، والساعي النادي الملكي للتخلص منه.

وقال موقع todofichajes إن أيام قائد المنتخب البلجيكي تبدو معدودة في سانتياغو برنابيو بعد فترة مخيبة للآمال للغاية في إسبانيا منذ انضمامه من تشيلسي في عام 2019.

وكان هازارد لاعبًا عالميًا خلال الفترة التي قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجل 110 أهداف في 352 مباراة مع تشيلسي، لكنه تمكن من تسجيل سبعة أهداف فقط في أربع سنوات مع ريال مدريد.

ووفقًا للموقع الإسباني ذاته، يبدو أن ريال مدريد الآن قد تخلى عن هازارد ويمكنه السماح له بالرحيل بعد كأس العالم، والتي قد تكون فرصة له للعب أكثر قليلا وربما يضع نفسه في صدر الميركاتو الشتوي في يناير/كانون الثاني المقبل.

وبالكاد شارك لاعب وسط ريال مدريد مع فريقه هذا الموسم، لكن الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي أبدى ثقته في القائد الذي بدأ مواجهتي بلجيكا بدوري الأمم الأوروبي في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأدت الإصابات وانخفاض المستوى إلى تراجع نسبة مشاركة هازارد مع ريال مدريد، وهو ما أثار تساؤلات حول دور اللاعب مع المنتخب وقدرته على الوصول لأفضل حالاته قبل كأس العالم.