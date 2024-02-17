الاحتيال الإلكتروني الرومانسي.. استغلال المشاعر لسرقة الأموال
انتشرت عمليات الاحتيال الرومانسية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث استفاد المهاجمون من الملفات الشخصية المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة عبر الإنترنت لجذب الضحايا المحتملين.
كذلك يتم استخدام الاحتيال الرومانسي بشكل شائع كبوابة لأنواع أخرى من الأنشطة السيبرانية الضارة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه إلى جانب الأضرار المالية، تؤدي عمليات الاحتيال الرومانسية إلى أضرار نفسية وعاطفية هائلة، وتؤدي في بعض الحالات إلى اللجوء لعيادات الطب النفسي لمعالجتها.
خصائص عمليات الاحتيال الرومانسية
غالباً ما يكون المحتالون الرومانسيون متطورين وصبورين للغاية، ويقضون الوقت لبناء علاقة ثقة مع الضحايا عبر الإنترنت، ويغمرونهم بالمودة والاهتمام. وينشىء هؤلاء ملفات تعريف على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المواعدة بعناية، وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام صور ومعلومات مزيفة.
كذلك سيقدم المحتالون العديد من الأعذار لعدم قدرتهم على الاجتماع شخصيًا أو إظهار وجوههم في مكالمات الفيديو. وفي غالبية الأحيان ينتحل المحتالون الرومانسيون صفات أشخاص يعملون في القوات المسلحة أو في المساعدات الدولية والأعمال الخيرية. وبعد بناء الثقة مع الضحية، يطلبون المال لأسباب مختلفة، مثل مشاكل عائلية أو فواتير طبية، وغالبًا ما يبدأون في طلب كميات صغيرة وتتراكم بمرور الوقت.
ووجدت البيانات الجديدة أن الرجال كانوا أكثر عرضة قليلاً للوقوع ضحية الاحتيال الرومانسي؛ إذ يشكلون 52% من الحوادث. ومع ذلك، عندما تقع النساء ضحية، فإنهن يبلغن عن متوسط خسائر أعلى بكثير من الرجال.
وكان الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عامًا هم الأكثر عرضة للخداع من قبل المحتالين الرومانسيين. وكانت الفئة العمرية التي خسرت أكبر قدر من الأموال بسبب عمليات الاحتيال هذه تتراوح بين 65 و74 عامًا.
كيفية اكتشاف المحتالين الرومانسيين
تمتلئ وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة عبر الإنترنت بالملفات الشخصية المزيفة، وقد يكون من الصعب معرفة الحقيقي من المزيف. من هنا، تذكر أنه لا توجد علاقة جيدة تبدأ بإرسال أموال إلى شخص لم تقابله، ويجب أن يكون هذا بمثابة علامة حمراء كبيرة.
ولتجنب الوقوع ضحية لهذا النوع من الاحتيال، كن حذرًا من صور الملف الشخصي التي تبدو احترافية أو شبيهة بعارضة الأزياء إذا كانت امرأة، أو عنصرا في القوات البرية أو مدرب لياقة إذا كان رجلاً، وقم بالبحث العكسي عن صور الملف الشخصي إذا أمكن ذلك.
ويمكنك في أي وقت التحدث إلى شخص يعرفك جيدًا بالفعل وتثق به للحصول على وجهة نظره عند الشك في الملف الشخصي الذي تتحدث إليه. في السياق عينه، كن حذرًا عندما يكون لدى الشخص الآخر أعذار لا نهاية لها حول سبب عدم تمكنه من الالتقاء شخصيًا أو فتح مكالمة فيديو.
والأهم من كل ذلك، لا ترسل أموالًا أبدًا، أو تقدم تفاصيل شخصية أو مالية إلى شخص تعرفت عليه عبر الإنترنت. وتذكر أن المحتالين الرومنسيين صبورون، وقد يتواصلون معك لأشهر في محاولة للإيقاع بك. وعندما يبنون الثقة، قد يطلبون بعض الصور الجريئة ليبتزوا بها الضحية لاحقاً.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال الرومانسية. وقد لوحظ أن مجرمي الإنترنت يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي العامة مثل “ChatGPT” لتعزيز هجمات الهندسة الاجتماعية لجذب الضحايا.
كما أنه في بعض الحالات يتم استخدام روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي للتحدث مع الضحايا.
سبل الوقاية
لحماية نفسك من الاحتيال بشكل عام والرومانسي بشكل خاص، استخدم وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع المواعدة بحذر، ولا تشارك المعلومات الشخصية حتى تلتقي شخصيًا وتكتسب ثقة صادقة بمن تتواصل معه. وقم بتمييز ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية الخاصة بك على أنها خاصة، ولا تقبل سوى طلبات الاتصال من الأشخاص الذين تعرفهم، وقم بإخفاء قوائم أصدقائك إذا أمكن ذلك.
وإذا تعرضت للاحتيال، قم بتقديم تقرير للشرطة على الفور، واتصل بمؤسساتك المالية لتجميد حساباتك، والحصول على أرقام حسابات وبطاقات ائتمان جديدة، وألقِ نظرة فاحصة على بياناتك للإبلاغ عن أي رسوم احتيالية.