في سبيل "ألعاب الإنترنت".. مراهق ينفق كل مدخرات عائلته

أنفق مراهق صيني كل مدخرات والديه، البالغة 37 ألف دولار، على ألعاب الإنترنت، وفق ما أورده موقع "آسيا وان".

وقال والد الطفل إن ابنه، البالغ 15 عاما، والذي كان يعرف كيف يستخدم البطاقة المصرفية للعائلة، أنفق جميع الأموال على المشتريات في ألعاب الإنترنت، معلقا: "لقد كانت هذه جميع ما ادخره من الأموال خلال عمله في المصنع".

وكان الأب قد تعرض العام الماضي أثناء العمل لكسر في ساقه؛ ما يعني عدم قدرته على العودة إلى العمل، لكن لحسن حظ العائلة فقد تمكنت الابنة الكبرى من إعادة جزء من المبلغ الذي أنفقه شقيقها. كما أعلن ممثلو ألعاب الإنترنت أنهم سيحاولون تعويض الأموال التي أنفقها المراهق.