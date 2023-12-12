لميس الحديدي: إحالة لبلبة للتحقيق لتصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية

وقالت الإعلامية المصرية في برنامجها "كلمة أخيرة": "انتشرت صور للفنانة لبلبة وهي تصوت في الخارج والداخل، صوتت في قنصليتنا في جدة حيث حضرت مهرجان جدة، وأدلت بصوتها اليوم”.

ورجحت "الحديدي" عدم معرفة الفنانة المصرية بأن التصويت مرتين يعد جريمة انتخابية.

وأكدت أنه بعد اطلاع لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات ثبت لديها قيام لبلبة بالتصويت مرتين، وعليه اتخذت الإجراءات القانونية بحق الفنانة المصرية وتمت إحالتها للتحقيق.