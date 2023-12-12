لميس الحديدي: إحالة لبلبة للتحقيق لتصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية
أكدت الإعلامية المصرية إيناس الحديدي، إحالة مواطنتها الفنانة لبلبة للتحقيق، وذلك بعد ثبوت قيامها بالتصويت مرتين في الانتخابات الرئاسية.
وذكرت أن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية قررت إحالة لبلبة للتحقيق، عقب إدلائها بصوتها في الانتخابات الرئاسية مرتين، مرة في الخارج ومرة داخل مصر.
وقالت الإعلامية المصرية في برنامجها "كلمة أخيرة": "انتشرت صور للفنانة لبلبة وهي تصوت في الخارج والداخل، صوتت في قنصليتنا في جدة حيث حضرت مهرجان جدة، وأدلت بصوتها اليوم”.
ورجحت "الحديدي" عدم معرفة الفنانة المصرية بأن التصويت مرتين يعد جريمة انتخابية.
وأكدت أنه بعد اطلاع لجنة الرصد بالهيئة الوطنية للانتخابات ثبت لديها قيام لبلبة بالتصويت مرتين، وعليه اتخذت الإجراءات القانونية بحق الفنانة المصرية وتمت إحالتها للتحقيق.