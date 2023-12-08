أحلام تستعد لتقديم برنامج فني جديد

وتبدأ أولى حلقات البرنامج باستضافة الفنانة المغربية أسماء المنور، والفنان المغربي حاتم عمور، بينما ستشهد الحلقات المقبلة استضافة عدد من الفنانين الآخرين، منهم: نبيل شعيل، وصابر الرباعي، وميادة الحناوي، وهاني شاكر، وخالد عبد الرحمن، وعبادي الجوهر، وأصالة، وغيرهم.

ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على الثقافة الفنية والموسيقية العربية، ومد جسور التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية عبر الماضي والحاضر، احتفاء بإرث الشعوب العربية في مجالات الفن والموسيقى والطرب والغناء.