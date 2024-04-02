"أحرجنا كلنا".. رانيا يوسف تهاجم محمد سلام بسبب رقصه في "الكبير"

بررت الفنانة المصرية رانيا يوسف سخريتها من مواطنها الفنان محمد سلام بسبب رقصه في مشهد من مسلسل "الكبير أوي" رغم استمرار حرب غزة، في حين أنه اعتذر عن تقديم مسرحية كوميدية بسبب قتل الأطفال في غزة وخرج في فيديو معلنا ذلك، مشيرة إلى أنّ الفيديو الذي نشره وضع جميع الممثلين في موقف حرج.

وكانت رانيا يوسف سخرت من محمد سلام في منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، قالت فيه: "بتفرج على الكبير أوي لقيت الزميل محمد سلام بيرقص ويهزر، عايزه أساله يعني عملت مشكلة وجدل علشان متروحش مسرحية ترقص وتهزر فيها، وروحت تعمل كده في مسلسل، طيب وانت بتعمل كده مفكرتش في أهلنا في فلسطين؟ وحتقول إيه لما تقف قدام ربنا حتقوله ايه".

وقالت رانيا يوسف في مداخلة مع الإعلامية سارة دندراوي في برنامج "تفاعلكم": "المنشور كان على صفحتي الشخصية بيني وبين أصحابي، وكان مجرد استفهام مني لمحمد سلام، في حين إنه لما اعتذر عن المسرحية كان ممكن يعمل ده بكل هدوء بعيدا عن السوشال ميديا والجدل، ودون ما يضع الفنانين كلهم في حرج".

وأضافت يوسف: "الجدل حول موقف محمد سلام طلعنا كلنا شكلنا مش حلو، وفي الأول والآخر ده شغلنا ومصدر رزقنا الوحيد، وإيه سبب مطالبة الفنانين فقط بوقف شغلهم وليس المهندسين أو العمال أو رجال الأعمال".

وتابعت: "لما تحصل حركة زي دي بيحصل هجوم فظيع على الفنانين، وكان ممكن أحترم موقفه أكثر لو اعتذر قبل يوم السفر لعرض المسرحية، لأن دي فلوس منتج وعمال وتذاكر سفر وفنادق ومسرح، يعني خسائر لناس كثيرة، وكان موقف غريب منه لأنه حصل بعد 21 يوما من حرب غزة، فكان عنده فرصة أسبوع أو 10 أيام قبلها للاعتذار".