الناعم السوري.. حضور عريق في رمضان رغم الغلاء

ارتفعت كثيرًا، أسعار الناعم الشامي المعروف بخبز الفقراء في رمضان، فوصل الرغيف الواحد إلى 9 آلاف ليرة. ورغم مكوناته البسيطة، فلم يسلم من موجات الغلاء، حتى قال البعض إنه صار مخصصًا للأغنياء.

ويرتبط خبز الناعم بشهر رمضان المبارك في الشام، فينتشر باعته في الشوارع والأسواق قبل ساعات من الإفطار. ويعتبره السوريون من الطقوس الرمضانية التي لا غنى عنها.

وتميزت دمشق بصناعة الخبز الناعم منذ عهود قديمة إلى جانب شهرتها بالحلويات الشرقية التي يحرص الصائمون على شراء ما يمكنهم منها في الشهر الكريم.