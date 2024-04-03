سحق وجهها بـ"طنجرة الطبيخ".. أردني يقتل زوجته على الإفطار

أنهى شاب أردني حياة زوجته على مائدة الإفطار في رمضان بعد أن قذفها بـ"طنجرة الطبيخ" على وجهها، ما أدى إلى وفاتها لاحقا.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن الشاب وهو في الثلاثينات وعاطل عن العمل ويقيم في إحدى القرى السورية، كان بانتظار الطعام على الإفطار حين سمع أذان المغرب ولم تكن زوجته قد انتهت بعد من وضع الطبق الرئيس على المائدة.

وإثر ذلك، صرخ طالبا منها الاستعجال، فأخبرته أنه لم يبقَ إلا "طشة الملوخية" (وهي تقلية الثوم السريعة التي تسكب على وجبة الملوخية)، فما كان منه إلا أن قام مسرعا وتوجه إلى المطبخ وهو في حالة هياج عصبي، وحمل طنجرة الطبيخ المعدنية الثقيلة عن النار وقذفها بها في وجهها، ما تسبب لها بجروح خطيرة وكسور في الجمجمة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة بعد ساعات من وصولها إلى المستشفى.

وبحسب شهادات للجيران، فإن المتهم معروف بعصبيته الدائمة وكونه سريع الغضب وكثير الشجار في الحي الذي يسكنه.

وألقت الجهات الأمنية القبض على الزوج بعد الواقعة، وتم إيقافه على ذمة التحقيق.