"الأم الوطواط" تعتني بمئات الخفافيش داخل شقتها في بولندا

حوّلت البولندية باربرا غوريكا شقتها الواقعة في الطابق التاسع من أحد المباني إلى ملجأ فعلي للخفافيش ومستشفى لها، وتؤكّد المرأة الملقّبة بـ"الأم الوطواط" أن هذه الحيوانات "لطيفة"، و"اجتماعية"، و"ذكية جداً"، وببساطة "تستحق الإعجاب".

وتقول غوريكا، البالغة 69 سنة، والتي يؤوي منزلها عشرات الحيوانات المريضة أو المصابة أو المستيقظة من سباتها، "بدأت بإيواء الخفافيش منذ 16 سنة وكنّا في كانون الثاني/يناير البارد جداً (...) عندما دخلت مجموعة من الخفافيش عبر قنوات التهوئة في شقتي".

وتضيف صاحبة الشقة، البالغة مساحتها نحو ستين متراً مربعاً، والواقعة في شتشين شمال غرب بولندا "أنقذت مذّاك 1600 خفاش".