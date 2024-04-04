الذكاء الاصطناعي يحقق طفرة في تركيب المضادات الحيوية

في تعاون بين جامعتي "ماكماستر" الكندية و"ستانفورد" الأمريكية، قدم فريق من الباحثين نموذجًا متقدمًا للذكاء الاصطناعي (AI) يستعد لتحويل مشهد اكتشاف المضادات الحيوية.

وبحسب تقرير نشره موقع cryptopolitan، أظهر هذا النموذج، الذي أُطلق عليه اسم SyntheMol، قدرات غير مسبوقة في تصميم مليارات من جزيئات المضادات الحيوية الجديدة، ما يمثل حلًّا واعدًا لمكافحة البكتيريا المقاومة للأدوية.

يشكل ظهور البكتيريا المقاومة للأدوية تهديدًا صحيًّا عالميًّا كبيرًا، ويتطلب إستراتيجيات عاجلة وفعالة لمكافحة العدوى. غالبًا ما تكافح الأساليب التقليدية لتحديد مركبات المضادات الحيوية الواعدة بسرعة وبشكل اقتصادي، ما يؤدي إلى تكثيف البحث عن حلول جديدة.

وقد سلط التقرير الضوء على قدرة SyntheMol على تصميم مضادات حيوية تستهدف على وجه التحديد وقف انتشار بكتيريا Acinetobacter baumannii، التي تعترف منظمة الصحة العالمية بأنها واحدة من أكثر أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحديًا، بسبب مرونتها وقدرتها على التسبب في حالات عدوى تهدد الحياة كالالتهاب الرئوي والتهاب السحايا.

ومن خلال الاستفادة من مكتبة واسعة مكونة من 132000 جزء جسيم كيميائي، يقوم SyntheMol بتنسيق التفاعلات الكيميائية المعقدة، ما يؤدي إلى توليد 30 مليار تركيبة فريدة. ويسهّل هذا النهج التحديد السريع والفعال من حيث التكلفة للمضادات الحيوية المرشحة، ما يمثل تقدمًا كبيرًا في اكتشاف أنواع جديدة ومتعددة من المضادات الحيوية.

وتخضع كل تركيبة صممها SyntheMol لتقييم صارم من خلال نموذج آخر للذكاء الاصطناعي، ما يضمن نشاطًا قويًّا مضادًا للبكتيريا وعدم السمية. وقد أسفرت عملية الفحص الدقيقة هذه عن تحديد ستة جزيئات تثبت فاعلية ملحوظة ضد مسببات الأمراض المرنة في بكتيريا Acinetobacter baumannii، ما يوفر بصيص أمل في المعركة ضد مقاومة المضادات الحيوية.

ولا يقوم SyntheMol بتصميم تركيبات مضادات حيوية جديدة فحسب، بل يحدد أيضًا بروتوكولات التصنيع الدقيقة، وتبسيط ترجمة التصميمات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي إلى عوامل علاجية ملموسة. يؤكد الباحث جيمس زو على الإمكانات التحويلية لهذا النهج، ويسلط الضوء على أهميته في التغلب على القيود التقليدية التي يواجهها الكيميائيون في تصنيع الجزيئات المصممة بالذكاء الاصطناعي.

ويؤكد هذا البحث الروح التعاونية التي تدفع الابتكار في اكتشاف المضادات الحيوية. ومع استعداد SyntheMol لإعادة تعريف مشهد تطوير المضادات الحيوية، فإن الباحثين متفائلون بشأن قدرته على معالجة التهديد المتصاعد لمقاومة المضادات الحيوية وحماية الصحة العالمية.

وبهذا، يبشر ظهور SyntheMol بعصر جديد في اكتشاف المضادات الحيوية، والذي يتميز بالسرعة والدقة والفاعلية من حيث التكلفة غير المسبوقة. وبينما يتصارع المجتمع العالمي مع شبح مقاومة المضادات الحيوية الذي يلوح في الأفق، توفر الحلول المبتكرة مثل SyntheMol الأمل، وتمكين الباحثين في السعي الحثيث إلى علاجات جديدة.