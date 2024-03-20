السعودية.. قاتل في جريمة شهيرة بالرياض يظهر في مقابلة تلفزيونية

عرضت محطة تلفزيونية سعودية خاصة، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، مقابلة غير اعتيادية مع شاب سعودي يدعى يحيى، كان تورط بقتل مقيم سوري في جريمة شهيرة شهدتها العاصمة الرياض عام 2022.

وظهر القاتل في المقابلة على قناة "روتانا خليجية"، من داخل سجن "الملز" في الرياض، ليروي تفاصيل غير معروفة عن الجريمة التي وثقتها كاميرا مراقبة أظهرت لحظات مروعة لمقتل سائق سيارة كبيرة مخصصة لنقل السيارات (سطحة).

وقال القاتل في مقابلة ببرنامج "الليوان"، إنه يتعاطى مخدر الحشيش، لكنه في يوم الجريمة تعاطى مخدر "الشبو" المصنف كأخطر أنواع المخدرات، وطلب المساعدة من سائق السطحة لأن سيارته تعطلت، قبل أن يتشاجرا وتنتهي المشاجرة بقتله السائق.