السعودية.. قاتل في جريمة شهيرة بالرياض يظهر في مقابلة تلفزيونية
عرضت محطة تلفزيونية سعودية خاصة، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء، مقابلة غير اعتيادية مع شاب سعودي يدعى يحيى، كان تورط بقتل مقيم سوري في جريمة شهيرة شهدتها العاصمة الرياض عام 2022.
وظهر القاتل في المقابلة على قناة "روتانا خليجية"، من داخل سجن "الملز" في الرياض، ليروي تفاصيل غير معروفة عن الجريمة التي وثقتها كاميرا مراقبة أظهرت لحظات مروعة لمقتل سائق سيارة كبيرة مخصصة لنقل السيارات (سطحة).
وقال القاتل في مقابلة ببرنامج "الليوان"، إنه يتعاطى مخدر الحشيش، لكنه في يوم الجريمة تعاطى مخدر "الشبو" المصنف كأخطر أنواع المخدرات، وطلب المساعدة من سائق السطحة لأن سيارته تعطلت، قبل أن يتشاجرا وتنتهي المشاجرة بقتله السائق.
ووقعت الجريمة في حي السلي بالرياض يوم 7 سبتمبر/أيلول عام 2022، حيث هاجم يحيى سائق الشاحنة بأداة حادة في سيارته، قبل أن يلحق به عندما حاول الهرب، ويكمل طعنه، بينما ملأت الدماء المكان، ليتم القبض على القاتل المسجون منذ ذلك الحين.
وتم عرض المقابلة ضمن سلسلة لقاءات مع مجرمين آخرين متعاطين للمخدرات، ولقاءات أخرى من رجال الأمن ومسؤولين ومتخصصين في مجال مكافحة المخدرات في السعودية.