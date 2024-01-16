بعد معاناتها 19 عاما.. إثبات نسب فتاة لأبيها في السعودية

قضت محكمة الأحوال الشخصية في المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية بإثبات نسب فتاة إلى والدها، بعد إنكاره لها مدة 19 عاما.

وأصدرت المحكمة حكمًا نهائيا بإلزام الأب بإثبات نسب ابنته واستخراج هوية وطنية لها، بعد تقديم الأم الثبوتيات اللازمة.

وأكدت مصادر تسليم الفتاة، وهي طالبة في المرحلة الثانوية، بطاقة الهوية الوطنية بعد صدور الحكم.

وفي التفاصيل، وفق صحيفة "عكاظ" المحلية، فقد أقامت سيدة سعودية دعوى أفادت فيها بإنجابها من طليقها أربعة أبناء بينهم ابنة أسمتها "حنان"، البالغة 20 عاما، لافتة إلى أن زوجها السابق اعترف بأبنائه من الذكور، واستخرج لهم أوراقهم الثبوتية ورفض الاعتراف بابنته الوحيدة، ولم يستخرج لها أي أوراق ثبوتية، رغم وصولها حاليا إلى المرحلة الثانوية وعلى وشك الالتحاق بالجامعة.

وطالبت الأم في دعواها إلزام الأب (المدعى عليه) بإثبات نسب ابنتهما، موضحة أنها قامت برفع الدعوى بعد مماطلة الأب في استخراج الوثائق، ورفض الابنة رفع دعوى من باب البر بأبيها وخوفا من حدوث مشكلات، ولعدم وجود سجل مدني لها.

وقامت الأم بتقديم عقد الزواج وصك الطلاب والشهود على تعنت ورفض طليقها الاعتراف بابنته، كما قدمت صورة لشهادة بلاغ الولادة بالمستشفى وقت ولادة ابنتها وشهادة تسجيل مولودة صادرة عن المستشفى، تضمنت معلومات الأم والأب وما يثبت استلامها من والدها آنذاك.

وبعد اطلاع المحكمة على شهادات ميلاد الإخوة الذكور وتاريخ طلاق الأم وكرت سجل الأسرة الذي يثبت إضافة الأم كزوجة، إضافة إلى صك طلاقها الذي كان بعد ولادة الفتاة بسنوات عدة. وبعد الدراسة والتأمل وتدقيق الوثائق ومطابقتها للتواريخ أكدت المحكمة، أن النسب يثبت بأدنى احتمال، وخلصت إلى إثبات نسب الفتاة لوالدها، وصدر صك بذلك واكتسب الحكم القطعي في وقت لاحق.