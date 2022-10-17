إلغاء مباراتين في البرازيل بسبب اقتحام الجماهير ملعبين

ألغيت مباراتان لكرة القدم في البرازيل قبل اكتمال الوقت، أمس الأحد، بسبب اقتحام الجماهير ملعبين.

ففي مباراة بدوري الدرجة الأولى بين سيارا وكويابا في فورتاليزا توقف اللعب خلال التعادل 1-1 بعد أن حطم الجمهور المضيف أجزاء من سياج للتسلل إلى أرض الملعب.

وحدث موقف مشابه في ريسيفي خلال لقاء سبورت وضيفه فاسكو دا غاما في مواجهة بين فريقين عريقين يتصارعان من أجل الصعود للدرجة الأولى.