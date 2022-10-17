إلغاء مباراتين في البرازيل بسبب اقتحام الجماهير ملعبين
ألغيت مباراتان لكرة القدم في البرازيل قبل اكتمال الوقت، أمس الأحد، بسبب اقتحام الجماهير ملعبين.
ففي مباراة بدوري الدرجة الأولى بين سيارا وكويابا في فورتاليزا توقف اللعب خلال التعادل 1-1 بعد أن حطم الجمهور المضيف أجزاء من سياج للتسلل إلى أرض الملعب.
وحدث موقف مشابه في ريسيفي خلال لقاء سبورت وضيفه فاسكو دا غاما في مواجهة بين فريقين عريقين يتصارعان من أجل الصعود للدرجة الأولى.
وفي فورتاليزا اقتحم مشجعون غاضبون أرض الملعب وحاولوا الاعتداء على لاعبين عقب تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، بعدما تقدم كويابا قبل دقائق رغم أنه يلعب بعشرة لاعبين.
ومع تبقي ست مباريات يتنافس الفريقان من أجل تجنب الهبوط، إذ يقبع سيارا في المركز الـ16 برصيد 34 نقطة، متقدما بثلاث نقاط على كويابا.
وركض لاعبو الفريقين هربا من الملعب بينما وجهت عناصر الشرطة العسكرية ضربات للمشجعين بالهراوات في محاولة للسيطرة على الموقف.
وبعد دقائق عديدة قرر الحكم إلغاء المباراة لعدم إمكانية ضمان سلامة اللاعبين.
وفي ريسيفي أزال مشجعو سبورت بوابة لاقتحام الملعب بعد أن أدرك رانييل التعادل 1-1 لفاسكو من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، واحتفل بالهدف أمام أصحاب الضيافة.
وهاجم الجمهور عناصر من الشرطة وفرق الإطفاء وحتى الطاقم الطبي في سيارة إسعاف بجانب الملعب.
وهرع معظم اللاعبين لترك الملعب، ورغم انتظار الحكم ساعة تقريبا على أمل استئناف اللعب قرر الحكام إلغاء اللقاء حرصا على سلامة اللاعبين.
ومع تبقي ثلاث مباريات بالدرجة الثانية يحتل فاسكو المركز الرابع برصيد 55 نقطة متقدما بثلاث نقاط على سبورت، ويتأهل أول أربعة فرق فقط إلى الدرجة الأولى.