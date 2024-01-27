مريض يضرب طبيبًا عقم يديه بعد فحصه

حجزت السلطات الأمنية في منطقة غوروغرام الهندية، شخصين، بعد الاشتباه بقيامها بالاعتداء على طبيب عظام، لقيامه بتعقيم يديه بعد الفحص.

ووفق وسائل إعلام هندية، يعتقد الطبيب أن المشتبه بهما تم إرسالهما من قبل صاحب صالة ألعاب رياضية، بعد أن قدم شكوى سابقة بحقه؛ بسبب تشغيله الموسيقى الصاخبة.

وقال مسؤولون في الشرطة، إنه تم حجز المشتبه بهما بتهمة الاعتداء على طبيب عظام، يبلغ من العمر 39 عاما، داخل عيادته، بزعم قيامه بتعقيم يديه بعد فحص أحدهما.

وزعم الطبيب، بيوش ياداف، أنّ أحد المرضى زار عيادته يوم الثلاثاء، وكان يشكو من آلام في الكتف، فقام الطبيب بفحصه جسديًّا، لكن – ووفق المعلومات – فقد انزعج المريض عندما رأى الطبيب يستخدم المعقم بعد الفحص.

وسرعان ما دخل المريض في مشاجرة مع ياداف، وقام المرافق له بصفعه عدة مرات.

وإثر ذلك، تقدم الطبيب ببلاغ إلى الشرطة، وأفاد فيه أنّ هناك صالة ألعاب رياضية فوق عيادته مباشرة. وقد تقدم بشكوى عدة مرات ضد صاحب الصالة إلى إدارة المجمع التجاري؛ بسبب تشغيله الموسيقى الصاخبة.

وقال ياداف: "ربما أرسل صاحب صالة الألعاب الرياضية المشتبه به لتلقيني درسا".

وقال المفتش أجاي كومار، ضابط مركز الشرطة، إن "المحاولات جارية للتأكد من هوية المشتبه بهما".