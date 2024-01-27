في واقعة طريفة.. ضبط عراقي "أمّي" انتحل صفة طبيب تجميل

ألقت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الجمعة، القبض على شخص انتحل صفة "طبيب تجميل" في محافظة كربلاء.

ووفق وسائل إعلام محلية، وصل بلاغ إلى الجهات الأمنية يفيد بوجود شخص يدّعي أنه "طبيب تجميل" ويحمل صفة دكتور.

وإثر ذلك، تم ضبط المتهم، الذي اعترف بالتحقيقات أنه "أمّي" في الأصل، ولا يحمل الشهادة الابتدائية.

وقال المتهم إنه انتحل صفة طبيب بعد أن حصل على شهادة وهمية من الإنترنت.

كما أقرّ كذلك بتنظيمه ورشا تعليمية حول عمليات التجميل داخل أحد المجمّعات الطبية بشكل دوري.