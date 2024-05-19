"إرنا": فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع سقوط مروحية رئيسي.. والبحث سيستغرق وقتا

ذكرت وكالة أنباء "إيرنا"، التابعة للحكومة الإيرانية، أن فرق الإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث، وبدأت عملية البحث عن الرئيس رئيسي ومرافقيه.

وأضافت الوكالة: "تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مُسيّرة إلى المنطقة، لكن عمليات البحث والإنقاذ ستستغرق وقتًا؛ بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة، والظروف الجبلية ووجود الغابات، فضلاً عن الأحوال الجوية غير المواتية، خاصة الضباب الكثيف".

بينما أفاد مساعد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، "أبو الفضل فلاح"، بعدم العثور على مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تحطمت في غابات محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.