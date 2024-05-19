"إرنا": فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع سقوط مروحية رئيسي.. والبحث سيستغرق وقتا
ذكرت وكالة أنباء "إيرنا"، التابعة للحكومة الإيرانية، أن فرق الإنقاذ وصلت إلى مكان الحادث، وبدأت عملية البحث عن الرئيس رئيسي ومرافقيه.
وأضافت الوكالة: "تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مُسيّرة إلى المنطقة، لكن عمليات البحث والإنقاذ ستستغرق وقتًا؛ بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة، والظروف الجبلية ووجود الغابات، فضلاً عن الأحوال الجوية غير المواتية، خاصة الضباب الكثيف".
بينما أفاد مساعد رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، "أبو الفضل فلاح"، بعدم العثور على مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي تحطمت في غابات محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.
وقال فلاح، في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه "رغم جهود الهلال الأحمر لأكثر من ساعتين تقريباً، لم نعثر على مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي"، مضيفاً: "يعني بعد مرور أكثر من ساعتين على الحادث لا توجد أخبار موثوقة عن صحة الركاب ".
ونشرت وسائل إعلام محلية إيرانية فيديو لآخر رحلة لرئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، قبل ساعة من الهبوط الصعب لمروحية في منطقة جبلية بسبب الضباب.