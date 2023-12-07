ولاية أمريكية تقدم شكوى بـ"فيسبوك" و"إنستغرام" لإضرارهما بالأطفال

تقدّمت ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بدعوى قضائية الأربعاء تتهم فيها فيسبوك وإنستغرام بأنهما "أرض خصبة" للمتحرشين الذين يستهدفون الأطفال.

وتأتي الدعوى الجديدة بعد أقل من شهرين من اتهام عشرات الولايات الأمريكية شركة "ميتا"، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، بتحقيق أرباح "من آلام الأطفال" والإضرار بصحتهم العقلية وتضليل الناس بشأن سلامة منصاتها.

وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راول توريز في بيان "تحقيقنا في منصات التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا يظهر أنها ليست مساحات آمنة للأطفال بل هي مواقع رئيسة للمتحرّشين للاتجار بمواد إباحية مرتبطة بالأطفال".

ويمكن للأطفال بسهولة الالتفاف على القيود العمرية التي تفرضها "فيسبوك" و"إنستغرام" عن طريق الكذب بشأن أعمارهم.

وبمجرد دخولهم المنصات الاجتماعية، يُستهدف الأطفال ببرنامج "ميتا"، الذي لا يسعى فقط لإبقائهم منخرطين على المنصات بل يوجه إليهم مواد غير مناسبة، وفقًا للشكوى.

وجاء في الدعوى أن "فيسبوك وإنستغرام تمثلان أرضًا خصبة للمتحرّشين الذين يستهدفون الأطفال للاتجار بالبشر وتوزيع صور جنسية والإغراء".

وقال ناطق باسم شركة "ميتا": "استغلال الأطفال جريمة مروّعة والمتحرّشون عبر الإنترنت مجرمون لديهم تصميم".

وأضاف أن معركة "ميتا" ضد المتحرّشين تشمل استخدام تكنولوجيا متطورة والاستعانة بخبراء في سلامة الأطفال وتبادل معلومات مع شركات أخرى ووكالات لإنفاذ القانون.

وعلّقت ميتا أكثر من 500 ألف حساب في شهر آب/أغسطس وحده بسبب انتهاك سياسات سلامة الأطفال، وفقًا لفريق في الشركة مخصص لهذا المجال.