خطوات بسيطة لاكتشاف البيانات المسربة عبر الهاتف

هل تعلم أن هناك خطوات بسيطة لمعرفة ما إذا كانت بياناتك قد تم تسريبها، بالإضافة إلى نصائح فعالة لحماية معلوماتك من أي مخاطر مستقبلية.

فبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، يقول خبير تكنولوجيا المعلومات، خالد محمد، إن هناك طريقة سهلة من خلال الدخول إلى موقعين لمعرفة ما البيانات المسربة، وهما موقع Have I been pwned، وموقع cybernews.

وبحسب الخبير التكنولوجي، فإنه يمكن حماية البيانات عن طريق الخطوات الآتية: تغيير كلمة السر، وعدم استخدام نفس مجموعة تسجيل الدخول وكلمة المرور لكل المواقع، تسجيل الدخول واستخدام المصادقة الثنائية، إذ أنها تربط رقم الموبايل بحساباتك، استخدم برنامج مكافحة فيروسات على الأجهزة، للتأكد من عدم وجود اختراق، وحذف البيانات الشخصية الخاصة بك من على الأجهزة.