مع اقتراب موسم الأعياد.. إليك لائحة بأفضل الهدايا الإلكترونية
brentwoodcounseling.com

مع اقتراب موسم الأعياد.. إليك لائحة بأفضل الهدايا الإلكترونية

اقترب موسم الأعياد، وبدأ الكثيرون بالبحث عن هدايا. وبالطبع في العصر الذي نعيش فيه، تعتبر الهدايا الإلكترونية في أعلى سلم الأولويات للأغلبية الساحقة من الأشخاص.

لذلك قررنا أن نقدم لك مجموعة من الهدايا الإلكترونية من فئات متنوعة، تتناسب وجميع الأذواق والميزانيات وبعيدة عن تلك التقليدية التي ربما اخترت إحداها في السنوات الماضية، مثل الهواتف الذكية واللوحيات وأجهزة اللابتوب.

سوار اللياقة البدنية
سوار اللياقة البدنيةstore.betterme.world

 سوار اللياقة البدنية

إذا كنت تبحث عن هدية لصديقك المحب للياقة البدنية، ففكر في سوار اللياقة الذكي الذي يمكنه مراقبة التدريبات وتتبعها تلقائياً.

ويمكن لهذا السوار تعداد الخطوات وقياس المسافة والسعرات الحرارية المحروقة وتتبع النوم. وتأتي بعض الأساور الذكية مزودة بنظام تحديد المواقع العالمي GPS وبمستشعر قياس معدل ضربات القلب. كما تتميز هذه الأساور بتصميم أنيق ونحيف للغاية حتى لا تبدو ضخمة على المعصم.

مكبر صوت بلوتوث محمول
مكبر صوت بلوتوث محمولsoundguys.com

مكبر صوت بلوتوث محمول

تتصل هذه المكبرات بالهاتف عن طريق البلوتوث وتنتج صوتاً عالي الدقة. ويأتي بعضها مغطى بالمطاط مع مدخلات محكمة الغلق للمساعدة في الحفاظ على سلامتها عند تعرضها للماء والرطوبة.

مكبرات الصوت ساوند بار
مكبرات الصوت ساوند بار bestbuy.com

مكبرات الصوت ساوند بار

رغم تطور أجهزة التلفزيون، إلا أن صوتها لا يعد رائعاً في العادة، لهذا السبب تتوفر في السوق مجموعة مكبرات الصوت الطويلة التي تعرف باسم "ساوند بار". وفي حين لا تحل هذه الأجهزة مكان معدات الصوت المنزلية الاحترافية، إلا أنها تعد ترقية جدية لصوت التلفزيون العادي وتوفر صوتاً محيطياً ثلاثي الأبعاد.

نظام واي فاي شبكي
نظام واي فاي شبكيtp-link.com

نظام واي فاي شبكي

إذا كان لديك صديق يشتكي من عدم تغطية شبكة الـWi-fi جميع غرف منزله، فقد يكون النظام الشبكي Mesh هو ما يحتاج إليه تماماً.

إذ يعد هذا النظام طريقة ممتازة لتغطية منزلك أو شقتك بالكامل بشبكة الـ Wi-Fi عالية السرعة. وهو عبارة عن هدية تقنية رائعة لأي شخص يبدو أنه لا يستطيع البقاء على اتصال بشبكة الإنترنت بسبب تقطع الـ Wi-Fi في منزله.

ساعة ذكية
ساعة ذكيةonsitego.com

ساعة ذكية

إذا كان صاحب هديتك يحب البقاء على اتصال بجميع تطبيقاته وإشعاراته، فالساعة الذكية هي أفضل هدية له. وما يزيد من انتشار هذه الساعات هو أنها أصبحت تأتي بشاشات عالية الدقة ومعالجات قوية وبطاريات تدوم أكثر من يوم والكثير من الميزات الأخرى، مثل تعداد الخطوات وقياس ضغط الدم والأكسجين في الدم وضربات القلب واحتساب السعرات الحرارية التي تم حرقها وغيرها.

خاتم ذكي
خاتم ذكيwareable.com

خاتم ذكي

إذا كان الشخص الذي تريد أن تختار له هدية مولعاً بالتكنولوجيا، فإن الخاتم الذكي سوف يعتبر هدية مثالية له. إذ يمكن لهذه الخواتم الذكية التي يستخدمها أغلب لاعبي الدوري الأميركي للمحترفين القيام بكل شيء مثل السوار الذكي، بدءًا من تعداد الخطوات واحتساب المسافة وحتى مراقبة النوم ودقات القلب وقياس الأوكسجين وغيرها من الميزات.

مكبرات الصوت الذكية
مكبرات الصوت الذكيةdigitaltrends.com

مكبرات الصوت الذكية

إلى جانب الموسيقى التي يمكن أن تسمعها من خلالها، تسمح مكبرات الصوت الذكية بالتحكم في منزلك الذكي والموسيقى، وكذلك التواصل مع المساعد الصوتي مثل سيري أو مساعد غوغل أو أليكسا.

ويمكنك من خلال هذه المكبرات الذكية أن تشغل الأجهزة المنزلية الذكية مثل التحكم بالإضاءة الذكية والمكيفات عن بعد. ويأتي بعض هذه المكبرات الذكية مع لوحة LED موجودة في المقدمة والتي تعرض الوقت والإعدادات.

كوب ذكي
كوب ذكيwired.com

كوب ذكي

لا يحب أحد احتساء الشاي البارد، لذلك يعد الكوب الذكي هو الحل لهذه المشكلة.

وسعة هذه الأكواب تبلغ 295 ميليلتر مثل الكوب العادي، لكنها تأتي مع قاعدة قابلة للشحن تحافظ على المشروبات ساخنة لمدة تصل إلى 90 دقيقة، وتسمح لك باختيار درجة الحرارة عبر الهاتف من خلال تطبيق خاص.

بنك الطاقة
بنك الطاقةpcworld.com

بنك الطاقة

بالنسبة لمستخدمي الهواتف الذين يجدون أن بطاريتهم تستنزف بانتظام قبل نهاية يوم العمل، يعتبر بنك الطاقة Power Bank هدية مثالية توفر تدفقا مستمرا من الطاقة.

سدادات حجب الصوت الذكية
سدادات حجب الصوت الذكيةamazon.com

سدادات حجب الصوت الذكية

إذا كانت هديتك لشخص بحاجة إلى بعض المساعدة في النوم مساءً، فسدادات الأذن الذكية المخصصة لحجب الضوضاء بما يصل إلى 26 ديسيبل هي الهدية المثالية. ولا يقتصر دور هذه السدادات على النوم فقط، فهي مثالية أيضًا للعمل في المنزل والتنقلات المزدحمة والحفلات الموسيقية.

جرس الباب الذكي بالفيديو
جرس الباب الذكي بالفيديوener-j.co.uk

جرس الباب الذكي بالفيديو

هو أداة منزلية ذكية مفيدة للتحقق بسرعة من الذي يقرع الجرس أو للدردشة عن بعد مع من يقف خلف الباب. وتمكنك أجراس الباب الذكية بالفيديو من تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة والتقاط صور عندما تستشعر حركة، ويمكنك التحكم بها عن بعد من خلال هاتفك الذكي.

وتعمل أغلب هذه الأجراس بالبطارية ولا يتطلب تركيبها أي أسلاك.

محطة الشحن اللاسلكية المحمولة
محطة الشحن اللاسلكية المحمولة pcmag.com

محطة الشحن اللاسلكية المحمولة

تعد محطة الشحن اللاسلكية المحمولة هدية رائعة لأي شخص يقوم بالكثير من السفر أو التنقل، وهي مثالية لشحن بطارية الأجهزة بعد يوم من الاستخدام المكثف. وأصبحت هذه المحطات أسرع وبقوة شحن عالية تتعدى في بعضها الـ 20 واط.

قناع العين الذكي
قناع العين الذكي deeptissuemassageguns.com

قناع العين الذكي

يعمل هذا القناع الذكي على تحسين روتين الرعاية الذاتية للمستخدم. وتم تصميمه لتقليل التوتر وتخفيف آلام الصداع والتوتر وعلاج إجهاد العين باستخدام مزيج من الحرارة والاهتزاز والتدليك. وهو يعتبر هدية مثالية لمن يعانون من ألم الرأس المتكرر والصداع التوتري والصداع الناتج عن إجهاد العينين.

زجاجة مياه ذكية
زجاجة مياه ذكية bigsee.eu

زجاجة مياه ذكية

يوجد جهاز لتتبع اللياقة البدنية لكل الاحتياجات تقريبًا، فلماذا لا يكون هناك جهاز يتأكد من مستويات الترطيب؟ وإلى جانب ذلك، من منا لا يحتاج إلى القليل من التذكير بين الحين والآخر بشأن تناول رشفة من الماء؟.

في هذه الحالة، زجاجة المياه الذكية التي تتوهج عندما يحين وقت شرب المزيد من الماء على فترات زمنية محددة هي الحل لتذكيرك بشرب الماء. وبذلك، تعتبر أسهل طريقة لتحسين نوعية حياتك أو حياة الشخص الذي ستقدمها له كهدية.

جهاز تعقيم الهاتف
جهاز تعقيم الهاتفtoday.com

جهاز تعقيم الهاتف

يقال إن الهاتف الذكي العادي يستضيف جراثيم أكثر بـ18 مرة من المرحاض العام. لذلك يعتبر جهاز تعقيم الهاتف حلاً مثالياً للحد من انتشار البكتيريا والأمراض.

ويعمل هذا المعقم بضوء الأشعة فوق البنفسجية على القضاء على 99.99% من البكتيريا والفيروسات في دقائق معدودة. والأفضل من ذلك، هو أنه يشحن الهاتف أثناء تعقيمه.

حديقة ذكية محمولة
حديقة ذكية محمولة autonomous.ai

حديقة ذكية محمولة

سيقع عشاق التكنولوجيا الخضراء سريعاً في حب هذه الحديقة الذكية المحمولة، إذ يمكنك زراعة الأعشاب والخضروات الطازجة فيها، بفضل ضوء LED الذي يمكنه محاكاة مجموعة من المناخات. وبذلك، يمكنك زراعة أي نوع وفي أي فصل من السنة.

جهاز إعادة نمو الشعر الذكي
جهاز إعادة نمو الشعر الذكيstandard.co.uk

جهاز إعادة نمو الشعر الذكي

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من تساقط الشعر أو الصلع، فإن جهاز نمو الشعر الذكي يتمتع بقوة العلاج بضوء الـLED الأحمر لإبطاء انحسار الشعر وتقوية بصيلاته.

وهذا الجهاز مناسب لكل من الرجال والنساء، وهو مزود بتقنية البلوتوث، ما يسمح بالاستماع إلى البودكاست أو قائمة التشغيل المفضلة من دون انقطاع خلال جلسة يومية مدتها 10 دقائق. وبالطبع عند اختيارك لهذا الجهاز كهدية أو لاستعمالك الشخصي، احرص على اختيار جهاز حاصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأميركية.

جهاز قياس الأيض الذكي

يعد أحد أحدث الابتكارات في مجال الصحة ويقيس عملية التمثيل الغذائي لديك عندما تتنفس فيه. فكل ما عليك فعله هو الشهيق عبر الجهاز الثابت، واستمر في ذلك لمدة 10 ثوانٍ، ثم قم بالزفير بشكل كامل.

بعد ذلك، يخبرك الجهاز إذا كنت تحرق الكربوهيدرات أو الدهون، وهو ما يمنح المستخدم بالطبع نظرة ثاقبة على مرونة الأيض. وبعد ذلك يقدم لك الجهاز خطة غذائية تتناسب مع طبيعة حياتك، بناءً على نتيجة الأيض.

وهذا الجهاز يعتبر هدية مثالية للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية للتنحيف، لأنه يسمح لهم بمعرفة إذا كان الوزن الذي يخسرونه ناتجا عن الدهون أو عن خسارة المياه في الجسم.

إطار الصورة الرقمية

لماذا تقرر ما هي الصورة التي تريد عرضها عندما يمكنك عرض مجموعة من الصور في إطار واحد؟ يتصل إطار الصورة الرقمي بهاتفك عبر البلوتوث أو الواي فاي، ويتيح لك تحميل ومشاركة آلاف الصور ومقاطع الفيديو مباشرة من هاتفك. كذلك يأتي إطار الصورة الرقمية بمنفذ "يو اس بي" لنقل الصور إليه

القابس الذكي

يتيح لك هذا القابس الذكي، الذي يدعم تقنية WiFi، التحكم في أجهزتك الإلكترونية عن بعد من هاتفك، كما يعمل مع اليكسا ومساعد غوغل وآبل هوم كيت. ويسمح لك القابس الذكي بوصل الطاقة الكهربائية وقطعها عن بعد بالجهاز المتصل به.

تكنولوجيا
الأجهزة الذكية

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