نابولي يسعى لتمديد مسيرة انتصاراته القياسية في الدوري الإيطالي أمام ساسولو

يستضيف نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ساسولو، غدًا السبت، على أمل تمديد أطول سلسلة انتصارات له في كل المسابقات على مدار تاريخه بعدما حقق فوزه رقم 12 على رينجرز بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي.

ولم يخسر نابولي في آخر 15 مباراة في الدوري، وهي المسيرة التي بدأها بفوزه 6-1 على ساسولو في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال لوشيانو سباليتي مدرب نابولي، أمس الخميس، قبل مواجهة منافسه الذي يقع ترتيبه في منتصف الجدول "حاليًا، يجب علينا أولًا أن نفكر في ساسولو، وهو فريق صاحب مستويات مميزة ويتمتع لاعبوه بالسرعة الشديدة".

وأضاف: "يعرف الفريق أن عليه أن يبذل قصارى جهده ليقوم بالأمور على أكمل وجه، ووصل اللاعبون للإيقاع المناسب ويعرفون السبيل".

ويبتعد نابولي بفارق 3 نقاط أمام ميلان، الذي يحل ضيفًا على تورينو، بعد غدٍ الأحد، و 5 نقاط أمام لاتسيو وأتلانتا بعد 11 جولة.

ويحتاج ميلان للفوز ليستمر في مطاردة المتصدر، لكن تورينو ليس بالخصم الهين إذ إنه حقق فوزًا مبهرًا 2-1 على أودينيزي في الجولة الماضية.

وسيسعى لاتسيو بقيادة مدربه ماوريتسيو ساري، ثالث الترتيب، للحفاظ على نظافة شباكه للمباراة السابعة على التوالي في الدوري عندما يستضيف سالرنيتانا، بعد غدٍ الأحد المقبل. والرقم القياسي لعدد المرات التي حافظ لاتسيو فيها على نظافة شباكه في دوري الأضواء هو 7 مباريات.

وانتفض سامبدوريا المتعثر في الدوري الإيطالي مؤخرًا ليفوز على إسكولي ويتأهل لدور 16 بكأس إيطاليا وحقق أول انتصاراته في الدوري هذا الموسم على حساب كريمونيزي، يوم الإثنين الماضي.

ورغم ذلك، فإنه سيواجه مباراة صعبة أمام إنتر ميلان صاحب المركز السابع، غدًا السبت، وفاز إنتر بقيادة سيموني إنزاجي على سامبدوريا في آخر 5 مباريات جمعت بينهما في الدوري على ملعب سان سيرو.

واحتفل روميلو لوكاكو بظهوره الأول بعد تعافيه من الإصابة بهز الشباك في الفوز 4-صفر على فيكتوريا بلزن بدوري أبطال أوروبا وربما يكون جاهزا لبدء مواجهة سامبدوريا.

وسيسعى يوفنتوس، الذي يبتعد بفارق 10 نقاط عن الصدارة، لنسيان الخروج من دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء الماضي، عندما يحل ضيفا على ليتشي غدًا السبت.

ورغم الخسارة 4-3 أمام بنفيكا في مباراة مثيرة في ملعب الأخير، فإن يوفنتوس بقيادة المدرب ماسيمليانو أليغري، ثامن الترتيب، فاز في آخر مباراتين بالدوري دون أن تهتز شباكه على الإطلاق.

وسيواجه روما بقيادة مدربه جوزيه مورينيو، والذي يحتل خامس الترتيب بفارق 7 نقاط عن الصدارة، فيرونا صاحب المركز 19 وقبل الأخير يوم الإثنين المقبل.