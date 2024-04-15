علي كاكولي ينفي ارتباطه بإيمان الحسيني (فيديو)
نفى الفنان الكويتي علي كاكولي الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية عن ارتباطه بالفنانة البحرينية المقيمة في الكويت إيمان الحسيني، مشددا في مقطع فيديو أنه "لم ولن يتزوج".
وقال كاكولي في الفيديو، الذي وثقه عبر حساباته الشخصية، إنه غير متزوج، ولا يفكر بالزواج، مشيرا إلى أنه يود منذ فترة الخروج وإيضاح الأمر لمتابعيه عبر "إنستغرام"، إلا أن حسابه تم اختراقه، بحسب قوله.
وأضاف الفنان الكويتي: "إيمان أختي وصديقتي الغالية وما فيه بنا إلا كل خير، وإن شاء الله تلقى نصيبها، هي نجمة ما شاء الله، ونحن أصدقاء".
وتصدر الفنانان علي كاكولي وإيمان الحسيني حديث نشطاء مواقع التواصل، خلال الآونة الأخيرة، بعد أنباء ارتباطهما خلال كواليس مسرحية "صنع في الكويت"؛ إذ ظهر الفنان عبد الله بوشهري مع كاكولي والحسيني في الكواليس، ملمحا عن مفاجأة ستظهر للجمهور، متحدثا معهما بشكل غامض؛ الأمر الذي رآه الجمهور إعلانا بارتباطهما.