علي كاكولي ينفي ارتباطه بإيمان الحسيني (فيديو)

نفى الفنان الكويتي علي كاكولي الأنباء المتداولة خلال الأيام الماضية عن ارتباطه بالفنانة البحرينية المقيمة في الكويت إيمان الحسيني، مشددا في مقطع فيديو أنه "لم ولن يتزوج".

وقال كاكولي في الفيديو، الذي وثقه عبر حساباته الشخصية، إنه غير متزوج، ولا يفكر بالزواج، مشيرا إلى أنه يود منذ فترة الخروج وإيضاح الأمر لمتابعيه عبر "إنستغرام"، إلا أن حسابه تم اختراقه، بحسب قوله.