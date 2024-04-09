"يريفان" الأرمينية.. حاضرةٌ مسوّرةٌ بالجبال والأساطير (فيديو إرم)

وهناك من يؤكد أن الاسم يعود إلى الملك الأرمني القديم "يرفاند"، بينما يذهب فريق ثالث إلى أن المدينة اشتقت اسمها من حصن أو قلعة "إربوني" العسكرية التي أقيمت على تلة قريبة من موضع المدينة حاليا، وبمرور الوقت تم تحوير "إربوني" ليصبح "إرفون" ثم "إريفان" ومن ثم "يريفان". وفي العصور الوسطى، عُرفت باسم "إيروان" حين كانت خاضعة للاحتلال الفارسي وتغير اسمها إلى "إريفين " حسب النطق الروسي حين كانت إحدى الجمهوريات السوفيتية. وبداية من عام 1936، أصبحت معروفة رسميا باسمها الحالي.

يجمع المؤرخون على أن العام 782 قبل الميلاد يمكن اعتباره بداية موثقة لتاريخ المدينة بالتزامن مع إنشاء حصن "إربوني" الذي بناه الملك "آرغيتشي الأول" لحماية المنطقة من هجمات القوقازيين. وفتح العرب المدينة في العام 658 م ضمن حملاتهم المتواصلة لفتح بلاد فارس، وبسبب موقعها الاستراتيجي تحولت إلى محطة رئيسة على طريق القوافل التجارية بين العرب والهند.

ويعود التصميم العمراني الجميل الذي تحظى به المدينة حاليا، إلى ما عُرف بـ"خطة يريفان العامة" والتي وضعها المهندس "ألكسندر تمانيان" في زمن خضوع إرمينيا للاحتلال السوفيتي حين كانت تُعرف باسم "جمهورية أرمينيا الإشتراكية السوفيتية" وتشكل مع جورجيا وأزربيجان جمهوريات القوقاز السوفيتية.

واللافت أن المدينة لم تكن العاصمة الأولى لإرمينيا؛ إذ سبقتها 12 عاصمة أخرى على مر التاريخ، وبعد أن كان يقطنها عدد محدود من السكان في القرن التاسع عشر إبان خضوعها لنفوذ روسيا القيصرية أصبحت تعج بالسكان على وقع نهضة عمرانية شاملة مع بداية الألفية الثالثة، كما أصبحت إحدى عواصم العالم البارزة في الثقافة والفنون ومنحتها هيئة "اليونسكو" لقب "عاصمة الكتاب" في 2012.

وليس غريبا أن تكون قلعة "إريبوني" التي ينطقها البعض "إرين – بيرت" ضمن أبرز المعالم التاريخية في "يريفان" وقد تعرضت لعملية ترميم شاملة العام 1968. وهناك كذلك "المسجد الأزرق" بقبته الزرقاء الشهيرة والذي بُني في القرن التاسع عشر، و"المتحف الوطني" الذي يعود تاريخه إلى العام 1957 ويضم آلاف الوثائق والمخطوطات النادرة.