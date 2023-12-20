فنانون عرب رحلوا في 2023

أيام قليلة وينتهي عام 2023، الذي كان عاما استثنائيا شهد العديد من التقلبات والحوادث وكذلك الوفيات.

وتزامنا مع اقتراب نهايته، نستذكر في "إرم نيوز" فنانين عرب رحلوا عن عالمنا في هذا العام: