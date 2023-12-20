فنانون عرب رحلوا في 2023
أيام قليلة وينتهي عام 2023، الذي كان عاما استثنائيا شهد العديد من التقلبات والحوادث وكذلك الوفيات.
وتزامنا مع اقتراب نهايته، نستذكر في "إرم نيوز" فنانين عرب رحلوا عن عالمنا في هذا العام:
المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار
توفي المخرج التونسي عبداللطيف بن عمار في 6 فبراير عن عمر ناهز 80 عاما.
ويعد الراحل من الجيل الأول للمخرجين التونسيين وترك بصمة متميزة في عالم صناعة الأفلام إخراجا وكتابة.
الكاتب والمنتج اللبناني مروان نجار
غيّب الموت في 14 فبراير، الكاتب والمنتج اللبناني مروان نجار، الذي رحل عن عالمنا عن عمر 76 عاما، بعد صراع مع المرض.
وللمنتج الراحل مسيرة استمرت عقوداً طويلة قدم خلالها عشرات الأعمال للتلفزيون والمسرح في لبنان وأطلق فيها ممثلين كثيرين سطع نجمهم في العالم العربي.
الفنان السعودي سامي حنفي
في 21 فبراير، توفي الفنان السعودي سامي حنفي، الذي شارك في عدد من الأعمال، منها: فيلم بركة يقابل بركة عام 2016، ومسلسل نمرة اتنين عام 2020.
الفنان السوري شادي زيدان
أثارت وفاة الفنان السوري شادي زيدان المفاجئة وبعد معاناة قصيرة من المرض، حزنا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.
ورحل الفنان السوري عن عمر 49 عاما في الـ24 من فبراير، إثر جلطة دماغية أصيب بها خلال تصوير أحد مشاهد مسلسله الذي عرض في رمضان الماضي.
الفنانة المصرية شريفة فاضل
توفيت المطربة المصرية الشهيرة شريفة فاضل في 5 مارس بعد أن غابت عقودا عن الساحة الفنية.
ورغم غياب فاضل طويلا عن الغناء، إلا أن صدى أغانيها بقي عالقا في وجدان الجمهور، ومن أبرزها أغنية "أم البطل".
أسست مسرح منوعات شهير في شارع الهرم، وشاركت في عدد من الأفلام السينمائية منها (حارة السقايين) و(سلطانة الطرب)، و(تل العقارب) كما قدمت بعض المسرحيات الغنائية.
الفنانة المصرية شيرين الطحان
توفيت الممثلة والإعلامية المصرية شيرين الطحان في 7 من أبريل عن عمر ناهز 47 عاما بعد صراع مع المرض.
الفنان السوري فائق عرقسوسي
توفي الفنان السوري الكبير فائق عرقسوسي في 9 من أبريل عن عمر 69 عاما، بعد صراع مع المرض.
وخضع الفنان الراحل، لجراحة استئصال أورام في القولون والأمعاء، قبل وفاته.
الفنان السوري محمد قنوع
شكلت وفاة الفنان السوري محمد قنوع صدمة في الوسط الفني ولدى محبيه، بعد رحيله المفاجئ في يوم 23 أبريل عن عمر 49 عاما، إثر نوبة قلبية.
اشتهر بمشاركته في المسلسل الكوميدي (مرايا) مع الممثل السوري ياسر العظمة في العديد من الأجزاء، عُرف بأدواره البارزة في الدراما السورية وشارك في العديد من الأعمال والمسلسلات التلفزيونية بما يزيد عن 140 مسلسل.
المخرج الجزائري قدور إبراهيم زكريا
توفي المخرج التلفزيوني والسينمائي قدور إبراهيم زكريا في 27 أبريل، في وهران عن عمر يناهز 76 سنة.
الفنان المصري مصطفى درويش
مع بداية مايو، رحل عن عالمنا الفنان مصطفى درويش، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، التي دخلها بسبب تعرضه لآلام في عضلة القلب.
الفنان المصري محمد الأدنداني
في 15 مايو، توفي الفنان المصري محمد الأدنداني عن عمر يناهز الـ 82.
وقدم الأدنداني نحو 150 عملا بين السينما والتليفزيون، ومن أشهر أعماله «البيه البواب» و«حنفي الأبهة»، و"أربعة في مهمة رسمية"، ومسلسل "حكاية ميزو"، و"الأيام"، و"الراية البيضاء".
كما شارك الفنان الراحل، في مسرحيات عديدة مع الفنان محمد نجم.
المخرج السوري هشام شربتجي
غيب الموت المخرج السوري المخضرم هشام شربتجي في دمشق، في 16 مايو، عن عمر ناهز 75 عاما، بعد مسيرة فنية غنية أثرى من خلالها الدراما السورية والعربية بأعمال بارزة ومتنوعة.
وفارق شربتجي الحياة في أحدى مستشفيات دمشق، بعد تراجع حالته الصحية في الفترة الأخيرة، إثر تعرضه لجلطة دماغية قبل نحو عامين.
الفنان والمخرج أسامة الروماني
توفي الممثل ومخرج البرامج السوري أسامة الروماني في 29 مايو إثر سكتة قلبية، عن عمر ناهز 81 عاما.
الفنان المصري علاء عبدالخالق
في 4 يوليو، غيّب الموت الفنان علاء عبدالخالق، عن عمر 59 عاما، بعد صراع مع المرض.
وكان آخر ظهور للفنان الراحل على كرسي متحرك، خلال حفل زفاف نجلته.
وأثارت وفاة الفنان المصري، حزنا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه من مطربي جيل التسعينيات من القرن الماضي.
الفنان العراقي غازي الكناني
توفي الممثل العراقي غازي الكناني في العاصمة بغداد في 16 يوليو، عن عمر 80 عاما، بعد معاناته مع أمراض الشيخوخة.
الفنان كريم ديوان
في 5 أغسطس، رحل المطرب والملحن والأكاديمي الدكتور كريم ديوان، الذي وافته المنية عن عمر 61 عاما، بعد صراع مع المرض.
الشاعر كريم العراقي
توفي شاعر العراق البارز كريم العراقي في 1 سبتمبر، عن عمر ناهز 68 عاما.
وحصل الشاعر الراحل على جائزة منظمة اليونسيف لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة "تذكّر" التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر.
ومن أعماله، ديوان "للمطر وأم الضفيرة"، و"ذات مرة"، و"سالم يا عراق"، و"الخنجر الذهبي"، و"الشارع المهاجر".
الفنان العراقي ياس خضر
بعد ساعات فقط من رحيل كريم العراقي، خسر العراق كذلك في 2 سبتمبر، المطرب الشهير ياس خضر بعد معاناة من مرض عضال، الذي فارق الحياة عن 85 عاما.
الفنان التونسي الأسعد المحواشي
في 8 سبتمبر، غيّب الموت الفنان التونسي الأسعد المحواشي بعد تعرضه لجلطة في المخ.
الفنانة المصرية كريمان
رحلت الفنانة الكبيرة كريمان في 12 سبتمبر، عن عمر 87 عاما، بعد صراع مع المرض.
وتعد الفنانة الراحلة إحدى نجمات الزمن الجميل، حيث عملت في برامج الأطفال مع بابا شارو، كما كانت تشارك في المسرح المدرسي.
وشاركت في العديد من الأفلام، منها: "الحموات الفاتنات، تمر حنة، مراتى مدير عام، بنات اليوم، جميلة بوحريد وغيرها"، وأطلق عليها الجمهور لقب "قطة السينما"، لكنها اعتزلت بعد مسيرة 12 عاما فقط من العمل الفني.
الفنان المصري أشرف مصيلحي
غيّب الموت الفنان المصري أشرف مصيلحي في 18 سبتمبر عن عمر 49 عاما.
ورحل مصيلحي بعد معاناة استمرت نحو عامين مع ورم في الدماغ، وعاش أيامه الأخيرة في العناية المركزة ثم توفي في منزله.
الفنانة اللبنانية نجاح سلام
توفيت الفنانة اللبنانية القديرة نجاح سلام عن 92 عاما في 27 سبتمبر.
اشتهرت على مدى مسيرتها الطويلة بأداء الأغاني الوطنية للبلدان العربية، إضافة إلى الابتهالات الدينية، وخصوصاً في الفترة الأخيرة من مسيرتها الفنية.
ونجاح محيي الدين سلام هي حفيدة الشيخ عبد الرحمن سلام، مفتي لبنان، وابنة الفنان والأديب محيي الدين سلام، أحد أبرز الملحنين وعازفي العود في لبنان والوطن العربي.
الفنان المصري محمد فريد
رحل عن عالمنا في 30 سبتمبر، الفنان القدير محمد فريد.
ومن أشهر أعماله مسلسل "ليالي الحلمية" بأجزائه الخمسة، وفيلم "حب في الزنزانة" مع الزعيم عادل إمام، و"الشيطانة التي أحبتني"، ومسلسل "غريب في المدينة"، و"الشهد والدموع"، و"محمود المصري"، و"أستاذ ورئيس قسم"، وفيلم "البحث عن فضيحة"، وفيلم "احكي يا شهرزاد"، و"الديلر"، ومسرحية "راقصة قطاع عام" وغيرها من الأعمال الفنية.
الفنان والمخرج السوري مشهور خيزران
في 29 أكتوبر، توفي الممثل والمخرج المسرحي السوري، مشهور خيزران، عن عمر ناهز 77 عاماً، قدم فيها الكثير من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.
الفنانة جواهر الكويتية
بعد صراع مرير مع السرطان، رحلت عن عالمنا الفنانة جواهر الكويتية في الأول من نوفمبر.
وعانت الفنانة الراحلة من سرطان المعدة 4 سنوات، قبل وفاتها عن 45 عاما.
واستقبل الوسط الفني الكويتي الخبر بحزن شديد، وقدّم العديد من المشاهير والنجوم التعازي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الفنان التونسي فيصل رجيبة
غيّب الموت في 3 نوفمبر ابن مدينة بنزرت وصاحب الصوت المميز، الفنان التونسي فيصل رجيبة، عن عمر 59 عاما.
وعانى الفنان الراحل من العديد من المشكلات الصحية، وأجرى إثر ذلك سلسلة من العمليات الجراحية قبل وفاته.
وقد حصد رجيبة خلال مسيرته الحافلة التي انطلقت في سن مبكرة على العديد من الجوائز، وتعامل مع أبرز المؤلفين والملحنين التونسيين على غرار عبد الحميد بنعلجية، والشاذلي أنور والصالح المهدي.
الفنان المصري عثمان محمد علي
في 12 نوفمبر، فارق الحياة الفنان القدير عثمان محمد علي عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض عقب إصابته بجلطة في المخ.
الفنان المصري طارق عبدالعزيز
في 26 نوفمبر، شهد الوسط الفني المصري رحيل الفنان طارق عبدالعزيز عن عمر 55 عاما، بعد إصابته بأزمة قلبية.
وكان الفنان الراحل قد عانى من مشكلات صحية في القلب قبل رحيله.
وأثارت وفاته صدمة، خاصة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خلال تصويره أحد المشاهد في عمل درامي.
الفنانان الجزائريان محمد بوسماحة وأميل لاكولومب
لقي كل من المغني الجزائري محمد بوسماحة والعازف الجزائري أمين لاكولومب، حتفهما، في 27 نوفمبر، بحادث سير في بلجيكا.
وكان الفنانان في جولة أوروبية لإحياء عدد من الحفلات الفنية قبل أن يباغتهما القدر.
الفنان المصري أشرف عبدالغفور
استيقظ الوسط الفني المصري في 3 ديسمبر على خبر صادم، إثر وفاة الفنان القدير أشرف عبدالغفور عن 81 عاما في حادث سير مروع.
وأصيب زوجة الفنان الراحل في ذات الحادث، قبل أن يتم نقلها للمستشفى وخروجها فيما بعد.
والراحل هو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.
المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي
غيّب الموت في 5 ديسمبر، المنتجة القديرة ناهد فريد شوقي، عن عمر 73 عاما.
وشاركت المنتجة الراحلة في إنتاج والإشراف على تنفيذ عدد من الأفلام والمسلسلات الشهيرة من بينها «لن أعيش في جلباب أبي»، و«حديث الصباح والمساء»، و«هستيريا» و«من نظرة عين».
الفنان السوري سعيد عبدالسلام
رحل عن عالمنا في 7 ديسمبر، الفنان السوري سعيد عبدالسلام، عن عمر 84 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وشارك سعيد عبدالسلام في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية.
الفنان المصري عادل أنور
توفي الممثل والمؤلف والمخرج عادل أنور في 15 ديسمبر، عن 58 عاما.
وانطلقت مسيرة الفنان الراحل في بداية ثمانينات القرن الماضي، إذ قدم عدداً من السهرات التلفزيونية مثل «تيجي تصيده»، و«عزيزة»، و«عفواً ضيوفنا الأعزاء». كما شارك في عدد من المسلسلات الشهيرة، أبرزها: «ليالي الحلمية»، و«عملة نادرة»، و«فلانتينو»، و«العمدة هانم»، و«فارس بلا جواد»، و«العائلة» وغيرها.
الفنان المصري أحمد البدري
بعد يوم واحد من رحيل الفنان عادل أنور، فقد الوسط الفني المصري في 16 ديسمبر المخرج أحمد البدري.
وجاءت وفاة البدري بعد أيام قليلة من بتر قدمه اليسرى نتيجة إصابته بمرض السكري.