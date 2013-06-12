مصر تتفاوض مع السعودية على منحة مالية

القاهرة – محمد حبوشة

أكد مصدر - فضل عدم ذكر اسمه - عدم صحة ما تردد عن طلب الصندوق السعودى للتنمية تأجيل تقديم منحة لمصر لحين تحقق الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أن السعودية من أولى الدول الداعمة لمصر حتي في أسواء الظروف.

ولفت المسؤول إلى أن الجانب السعودي سيقوم بتحويل قيمة المنحة المقدرة بـ200 مليون دولار لدعم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنك المركزي المصري قريباً.

وأوضح أن المنحة كانت ضمن اتفاق جري مع السعودية لدعم الاقتصاد المصري، من بينها مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي لمدة 8 سنوات، و500 مليون دولار قروضاً ميسرة، و200 مليون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و750 مليون خط ائتمان لدعم الصادرات السعودية لمصر و500 مليون دولار لشراء سندات مصرية.

وأضاف المصدر: "نتفهم تأثير الأحداث التي تشهدها البلاد علي الوضع الاقتصادي وعلي الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم، ونبذل قصاري جهدودنا لإعادة القوة للاقتصاد القومي، وتجاوز تلك الصعوبات التي تمر بها مصر خلال مرحلة التحول للديمقراطية والاستقرار السياسي".

وتحتل الاستثمارات السعودية المركز الأول من حيث الاستثمارات الأجنبية بمصر بعدد شركات سعودية تبلغ 2300 شركة، ويقدر حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بأكثر من 4 مليارات دولار، كما تبلغ عدد المشروعات المصرية المنشأة بالسعودية نحو 100 مشروعاُ برأسمال مصري كامل، بالإضافة إلى المشروعات المنشأة برأسمال مصري سعودي مشترك نحو 300 مشروع، وتقدر قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 2.5 مليار دولار.